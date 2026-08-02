ЕС провел проверку танкера из российского "теневого флота"

Миссия ЕС "Ирини" провела досмотр танкера, который связывают с "теневым флотом" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Италии.

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Осмотр судна и действия военных

В ведомстве отметили, что танкер Toa Payoh, который находится под санкциями ЕС и ходил под флагом Камеруна, перехватили в Средиземном море к западу от итальянского острова Пантеллерия. Судно вышло из Бенина и направлялось в Стамбул.

Сначала капитан отказался сотрудничать с проверяющими. После этого с борта корабля ITS Thaon di Revel, являющегося флагманом миссии ЕС Irini, вертолетом доставили итальянский военный абордажный отряд. Военные провели необходимые проверки на судне.

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Операция без инцидентов и правовые основания

Операция проходила при участии греческого военного корабля и польского морского патрульного самолета. Она длилась около двух часов и завершилась без инцидентов.

В Минобороны Италии подчеркнули, что действия проводились в международных водах на основании европейского мандата и в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

"Я хотел бы поздравить экипаж корабля ITS Thaon di Revel и всех военнослужащих, принимавших участие в операции, с проявленным ими профессионализмом, готовностью и решимостью. Эта операция в очередной раз является наглядным свидетельством вклада Италии в обеспечение безопасности в Средиземном море и в усилия Европейского Союза", — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

На данный момент нет информации о том, было ли судно задержано после проверки.

EUNAVFOR MED Irini — это военно-морская миссия ЕС, созданная в 2020 году для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии страны ЕС расширили ее полномочия, разрешив проверять суда, которые могут использовать фальшивые флаги.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС начинает морские проверки судов "теневого флота" РФ.

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