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Новости Теневой флот России
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Путин назвал "разбоем и пиратством" действия ЕС в отношении судов РФ и пригрозил зеркальным ответом

Путин угрожает ЕС из-за судов

Российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Угрозы Путина

Так, во время посещения заключительной стадии учений Тихоокеанского флота Путин заявил, что Россия будет отвечать на попытки захвата российских судов не только зеркально, но и в любой зоне, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

"Понятно, что это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнёт реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это будет происходить не обязательно в тех акваториях, где происходят захваты российских судов, "а там, где мы сами сочтем это необходимым и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".

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Что предшествовало

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Автор: 

путин владимир (21802) флот (932) Евросоюз (18826)
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Топ комментарии
+14
Кацапи готують відповідь виходом авіаносця "Кузя" у відкрите море ???
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12.08.2026 12:35 Ответить
+6
Пригрозив дзеркальною відповіддю.
Якою? 🤔
Також буде затримувати кораблі тіньового флоту рашки???😂😂😂
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12.08.2026 12:40 Ответить
+6
Прикол буде в тому, що кацапи захоплять судно ЄС і їм ніфіга не буде 🤬.
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12.08.2026 12:43 Ответить

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