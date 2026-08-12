Путин назвал "разбоем и пиратством" действия ЕС в отношении судов РФ и пригрозил зеркальным ответом

Российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Угрозы Путина

Так, во время посещения заключительной стадии учений Тихоокеанского флота Путин заявил, что Россия будет отвечать на попытки захвата российских судов не только зеркально, но и в любой зоне, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

"Понятно, что это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнёт реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что это будет происходить не обязательно в тех акваториях, где происходят захваты российских судов, "а там, где мы сами сочтем это необходимым и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".

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