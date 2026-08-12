Путин назвал "разбоем и пиратством" действия ЕС в отношении судов РФ и пригрозил зеркальным ответом
Российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Угрозы Путина
Так, во время посещения заключительной стадии учений Тихоокеанского флота Путин заявил, что Россия будет отвечать на попытки захвата российских судов не только зеркально, но и в любой зоне, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
"Понятно, что это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнёт реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что это будет происходить не обязательно в тех акваториях, где происходят захваты российских судов, "а там, где мы сами сочтем это необходимым и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота".
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, привлекая военно-морские миссии.
- Кроме того, ЕС разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.
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Якою? 🤔
Також буде затримувати кораблі тіньового флоту рашки???😂😂😂