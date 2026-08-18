Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах Украины по России

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Великобритании последствиями за якобы "прямое участие" в украинских ракетно-дроновых ударах по территории России.

Заявление Лаврова приводит российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

Россиянин сказал, что ему "жаль Великобританию", если она будет на стороне Украины "до самого конца".

"А что касается сути… это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил он российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Так глава российского МИД прокомментировал заявление британских властей о том, что Лондон на 100% будет поддерживать Украину против России и останется на ее стороне "в трудную минуту".

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Контекст

Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.

Впоследствии Москва пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для нанесения ударов по территории РФ. На это глава британского правительства Энди Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, привлекая военно-морские миссии.

Кроме того, ЕС разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза и пригрозил зеркальным ответом.

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