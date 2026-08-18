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Новости Угрозы России
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Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах Украины по России

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Великобритании последствиями за якобы "прямое участие" в украинских ракетно-дроновых ударах по территории России.

Заявление Лаврова приводит российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины 

Россиянин сказал, что ему "жаль Великобританию", если она будет на стороне Украины "до самого конца".

"А что касается сути… это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил он российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Так глава российского МИД прокомментировал заявление британских властей о том, что Лондон на 100% будет поддерживать Украину против России и останется на ее стороне "в трудную минуту".

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Контекст

Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.

Впоследствии Москва пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для нанесения ударов по территории РФ. На это глава британского правительства Энди Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Великобритания (5464) Лавров Сергей (2188) россия (89245) угрозы (931)
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Топ комментарии
+25
Колишні фашисти не зламали бритів, і ці нові не зможуть
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18.08.2026 21:46 Ответить
+22
Правий був У. Черчиль, коли в 1945 році сказав - здається шо ми зарізали не ту свиню.
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18.08.2026 21:51 Ответить
+11
Конякін , ти мразь і фашист , поцілуй себе в ср@ку
і здохни !!
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18.08.2026 21:48 Ответить

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