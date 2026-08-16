Украина использует британские дроны для ударов вглубь РФ, — СМИ

Украина начала использовать британские беспилотники для нанесения ударов на большие расстояния по территории России в течение последних шести месяцев.

Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на The Times, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, среди дронов, используемых при нанесении ударов, есть реактивный БПЛА Nyan от BAE Systems и еще один беспилотник, название и производителя которого не называют из соображений безопасности.

Издание The Times отмечает, что получило информацию от источников в ВСУ. По словам одного из собеседников издания, большинство ударов на большие расстояния Украина наносит беспилотниками собственного производства, однако британские дроны также успешно применяются для таких атак.

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Какие цели?

Сообщается, что среди целей, подвергшихся ударам британских беспилотников, есть нефтеперерабатывающие заводы вблизи Москвы, Ярославля и Волгограда.

Также отмечается, что беспилотник Nyan использовался для удара по Белгороду, расположенному недалеко от границы Украины с Россией.

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