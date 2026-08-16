УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13040 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
2 775 24

Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ, - ЗМІ

Україна б’є по РФ британськими дронами

Україна почала використовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по території Росії протягом останніх шести місяців.

Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на The Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, серед дронів, які використовуються під час ударів, є реактивний БпЛА Nyan від BAE Systems та ще один безпілотник, назву та виробника якого не називають з міркувань безпеки.

Видання The Times зазначає, що отримало інформацію від джерел у ЗСУ. За словами одного зі співрозмовників видання, більшість далекобійних ударів Україна здійснює безпілотниками власного виробництва, однак британські дрони також успішно застосовують для таких атак.

Читайте: Лише 5-9% далекобійних ударів України долають ППО РФ, ЗСУ виснажують ворога тактикою насичення, - AP

Які цілі?

Повідомляється, що серед цілей, які зазнали ударів британських безпілотників, є нафтопереробні заводи поблизу Москви, Ярославля та Волгограда.

Також зазначається, що безпілотник Nyan використовувався для удару по Бєлгороду, розташованому поблизу кордону України з Росією.

Читайте: На кожен російський удар буде наше реагування,- Зеленський

Автор: 

Велика Британія (4972) дрони (8660)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А як же потужний вирій з їніми 10 hr менеджерами, та повним циклом розробки всього і всея ?
показати весь коментар
16.08.2026 18:11 Відповісти
+6
Британцям теж до смаку москалів перемелювати. Гріх відмовляти у такій богоугодній справі.
показати весь коментар
16.08.2026 18:19 Відповісти
+6
Яке там, він вже очолив і сам літає як вожак того самого вирію, так би мовоти, "впєрєді на ліхом гусє!"
показати весь коментар
16.08.2026 18:26 Відповісти

Завантаження...

 
 