Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ, - ЗМІ

Україна почала використовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по території Росії протягом останніх шести місяців.

Про це пише The Kyiv Independent із посиланням на The Times, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, серед дронів, які використовуються під час ударів, є реактивний БпЛА Nyan від BAE Systems та ще один безпілотник, назву та виробника якого не називають з міркувань безпеки.

Видання The Times зазначає, що отримало інформацію від джерел у ЗСУ. За словами одного зі співрозмовників видання, більшість далекобійних ударів Україна здійснює безпілотниками власного виробництва, однак британські дрони також успішно застосовують для таких атак.

Читайте: Лише 5-9% далекобійних ударів України долають ППО РФ, ЗСУ виснажують ворога тактикою насичення, - AP

Які цілі?

Повідомляється, що серед цілей, які зазнали ударів британських безпілотників, є нафтопереробні заводи поблизу Москви, Ярославля та Волгограда.

Також зазначається, що безпілотник Nyan використовувався для удару по Бєлгороду, розташованому поблизу кордону України з Росією.

Читайте: На кожен російський удар буде наше реагування,- Зеленський