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Новости Угрозы России
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Минобороны Украины анонсировало удары по России после угроз "заморозки": "Зима будет жаркой"

Министерство обороны Украины ответило российскому Минобороны, которое угрожало Украине "заморозкой" зимой. Киев анонсировал новую кампанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ Украины на угрозы РФ

В ответ на намеки со стороны РФ оборонное ведомство Украины пообещало врагу жаркую зиму, проиллюстрировав это изображением дронов, летящих бомбить НПЗ.

"В холод птицы летят в горящие края", - ответило Минобороны Украины.

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Минобороны Украины обещает устроить России жаркую зиму

Что этому предшествовало?

  • Ранее российское Минобороны опубликовало сообщение, в котором пригрозило Украине ударами в зимний период.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что "заморозка" войны по линии фронта на данный момент является самым быстрым путем к миру.
  • В то же время в МИД страны-оккупанта заявили, что не согласятся на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".

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Автор: 

Минобороны (10007) россия (89215) Минобороны рф (985) Удары по РФ (1171)
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Топ комментарии
+6
шоу голобородька набирає силу!!!
серія: байки від міністерства оборони!
то ж кияни, готуймося до балістики.
мабуть, хтось з нас загине....

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14.08.2026 18:08 Ответить
+4
МО обменялись угрозами, а "весело" будет гражданским. Все збс.
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14.08.2026 18:11 Ответить
+4
Щось в стилі блекауту в москві, чим закінчилось - всі пам'ятають.
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14.08.2026 18:21 Ответить

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