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Минобороны Украины анонсировало удары по России после угроз "заморозки": "Зима будет жаркой"
Министерство обороны Украины ответило российскому Минобороны, которое угрожало Украине "заморозкой" зимой. Киев анонсировал новую кампанию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ Украины на угрозы РФ
В ответ на намеки со стороны РФ оборонное ведомство Украины пообещало врагу жаркую зиму, проиллюстрировав это изображением дронов, летящих бомбить НПЗ.
"В холод птицы летят в горящие края", - ответило Минобороны Украины.
Что этому предшествовало?
- Ранее российское Минобороны опубликовало сообщение, в котором пригрозило Украине ударами в зимний период.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "заморозка" войны по линии фронта на данный момент является самым быстрым путем к миру.
- В то же время в МИД страны-оккупанта заявили, что не согласятся на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".
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серія: байки від міністерства оборони!
то ж кияни, готуймося до балістики.
мабуть, хтось з нас загине....