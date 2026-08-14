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Міноборони України анонсувало удари по Росії після погроз "заморозкою": "Зима буде спекотною"
Міністерство оборони України відповіло російському Міноборони, яке погрожувало Україні "заморозкою" під час зими. Київ анонсував нову кампанію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідь України на погрози РФ
У відповідь на натяки з боку РФ оборонне відомство України пообіцяло ворогу спекотну зиму, проілюструвавши це зображенням дронів, які летять бомбити НПЗ.
"В холод птахи летять в горящі краї", — відповіло Міноборони України.
Що передувало?
- Раніше російське Міноборони оприлюднило допис, в якому пригрозило Україні ударами в зимовий період.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.
- Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".
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то ж кияни, готуймося до балістики.
мабуть, хтось з нас загине....