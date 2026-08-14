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Новини Погрози Росії
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Міноборони України анонсувало удари по Росії після погроз "заморозкою": "Зима буде спекотною"

Міністерство оборони України відповіло російському Міноборони, яке погрожувало Україні "заморозкою" під час зими. Київ анонсував нову кампанію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відповідь України на погрози РФ

У відповідь на натяки з боку РФ оборонне відомство України пообіцяло ворогу спекотну зиму, проілюструвавши це зображенням дронів, які летять бомбити НПЗ.

"В холод птахи летять в горящі краї", — відповіло Міноборони України.

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Міноборони України обіцяє влаштувати спекотну зиму для Росії

Що передувало?

  • Раніше російське Міноборони оприлюднило допис, в якому пригрозило Україні ударами в зимовий період.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.
  • Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

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Міноборони (7256) росія (47372) Міноборони рф (744) Удари по РФ (1218)
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Топ коментарі
+9
шоу голобородька набирає силу!!!
серія: байки від міністерства оборони!
то ж кияни, готуймося до балістики.
мабуть, хтось з нас загине....

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14.08.2026 18:08 Відповісти
+6
МО обменялись угрозами, а "весело" будет гражданским. Все збс.
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14.08.2026 18:11 Відповісти
+5
Щось в стилі блекауту в москві, чим закінчилось - всі пам'ятають.
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14.08.2026 18:21 Відповісти

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