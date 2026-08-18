Премьер-министр Великобритании Бернем ответил на угрозы РФ: Мы на 100% будем поддерживать Украину

Великобритания будет на 100 % поддерживать Украину и останется на её стороне "в трудную минуту".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Энди Бернем после того, как Москва предупредила Лондон о "последствиях" поставок беспилотников Киеву.

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Бернем подчеркнул, что Великобритания "делает то, что давно обещала, - поддерживает Украину на 100% в этой незаконной войне", которую ведет российский диктатор Путин.

"Мы не друзья только в хорошие времена. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится", - сказал он.

Министерство обороны Великобритании не подтвердило, использовались ли британские беспилотники для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам РФ.

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Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.

Впоследствии Россия пригрозила Великобритании"последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для ударов по территории РФ.

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