Премьер-министр Великобритании Бернем ответил на угрозы РФ: Мы на 100% будем поддерживать Украину
Великобритания будет на 100 % поддерживать Украину и останется на её стороне "в трудную минуту".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил премьер-министр Энди Бернем после того, как Москва предупредила Лондон о "последствиях" поставок беспилотников Киеву.
Подробности
Бернем подчеркнул, что Великобритания "делает то, что давно обещала, - поддерживает Украину на 100% в этой незаконной войне", которую ведет российский диктатор Путин.
"Мы не друзья только в хорошие времена. Мы будем рядом с Украиной в трудную минуту, и это не изменится", - сказал он.
Министерство обороны Великобритании не подтвердило, использовались ли британские беспилотники для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам РФ.
Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.
Впоследствии Россия пригрозила Великобритании"последствиями" из-за сообщений о поставке Лондоном дронов Киеву для ударов по территории РФ.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз будет усиливать давление на так называемый теневой флот России, привлекая военно-морские миссии.
- Кроме того, ЕС разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть, изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.
- В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал "разбоем и пиратством захват российских судов" странами Евросоюза и пригрозил зеркальным ответом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль