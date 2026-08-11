Посол Великобритании ответил на заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО

Великобритания поддерживает возможность вступления Украины в НАТО, однако внутри Альянса пока нет консенсуса по поводу членства Киева. В то же время главным условием будущего мира должны стать надежные гарантии безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина, комментируя недавние заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Залужный ранее заявил, что на протяжении 12 лет слышит о перспективе вступления Украины в НАТО, но не считает, что это в конечном итоге произойдет.

Он также высказал мнение, что Украине не обязательно нужно членство в Альянсе, поскольку стандарты НАТО, по его убеждению, устарели.

Великобритания поддерживает вступление Украины в Альянс

Кромптон подчеркнул, что НАТО остается важным партнером Украины.

По его словам, официальная позиция Великобритании заключается в том, что Лондон хотел бы видеть Украину членом Альянса. В то же время среди стран НАТО пока нет единой позиции по этому вопросу.

Дипломат отметил, что вопрос членства Украины имеет долгую историю и остается предметом дискуссий.

По мнению Кромптона, независимо от перспектив членства ключевым вопросом является обеспечение таких гарантий безопасности, которые позволят Украине быть уверенной в том, что новой масштабной агрессии не произойдет.

Дипломат напомнил об опыте Минских соглашений и подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно быть устойчивым.

Первым элементом гарантий безопасности он назвал сильные Вооруженные силы Украины и мощную оборонную промышленность, которые должны получать долгосрочную финансовую поддержку от европейских государств и других союзников.

Европейские войска и поддержка США

Вторым возможным элементом гарантий Кромптон назвал присутствие европейских военных в Украине и авиационных сил в воздухе.

По его словам, соответствующие вопросы обсуждаются в рамках "коалиции решительных". Отдельно дипломат упомянул о важности американской поддержки.

В то же время он отметил, что конкретные переговоры о таких гарантиях пока не ведутся, однако их необходимость должна быть учтена в ходе будущего переговорного процесса.

НАТО также может перенимать опыт Украины

Кромптон отдельно прокомментировал позицию Залужного как бывшего военного и нынешнего дипломата.

По его словам, ранее Украина стремилась перенимать стандарты НАТО и обеспечивать совместимость с силами Альянса. Теперь ситуация в значительной степени изменилась - страны НАТО могут многому научиться у Украины.

В частности, речь идет о боевом опыте украинских военных, работе инженеров, развитии технологий и способности быстро внедрять инновации.

Британский дипломат выразил надежду, что партнерство Украины с НАТО будет и в дальнейшем углубляться на военном уровне, а также через сотрудничество оборонных компаний.