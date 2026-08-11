Посол Великобритании ответил на заявление Залужного о вступлении Украины в НАТО
Великобритания поддерживает возможность вступления Украины в НАТО, однако внутри Альянса пока нет консенсуса по поводу членства Киева. В то же время главным условием будущего мира должны стать надежные гарантии безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина, комментируя недавние заявления посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Залужный ранее заявил, что на протяжении 12 лет слышит о перспективе вступления Украины в НАТО, но не считает, что это в конечном итоге произойдет.
Он также высказал мнение, что Украине не обязательно нужно членство в Альянсе, поскольку стандарты НАТО, по его убеждению, устарели.
Великобритания поддерживает вступление Украины в Альянс
Кромптон подчеркнул, что НАТО остается важным партнером Украины.
По его словам, официальная позиция Великобритании заключается в том, что Лондон хотел бы видеть Украину членом Альянса. В то же время среди стран НАТО пока нет единой позиции по этому вопросу.
Дипломат отметил, что вопрос членства Украины имеет долгую историю и остается предметом дискуссий.
По мнению Кромптона, независимо от перспектив членства ключевым вопросом является обеспечение таких гарантий безопасности, которые позволят Украине быть уверенной в том, что новой масштабной агрессии не произойдет.
Дипломат напомнил об опыте Минских соглашений и подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно быть устойчивым.
Первым элементом гарантий безопасности он назвал сильные Вооруженные силы Украины и мощную оборонную промышленность, которые должны получать долгосрочную финансовую поддержку от европейских государств и других союзников.
Европейские войска и поддержка США
Вторым возможным элементом гарантий Кромптон назвал присутствие европейских военных в Украине и авиационных сил в воздухе.
По его словам, соответствующие вопросы обсуждаются в рамках "коалиции решительных". Отдельно дипломат упомянул о важности американской поддержки.
В то же время он отметил, что конкретные переговоры о таких гарантиях пока не ведутся, однако их необходимость должна быть учтена в ходе будущего переговорного процесса.
НАТО также может перенимать опыт Украины
Кромптон отдельно прокомментировал позицию Залужного как бывшего военного и нынешнего дипломата.
По его словам, ранее Украина стремилась перенимать стандарты НАТО и обеспечивать совместимость с силами Альянса. Теперь ситуация в значительной степени изменилась - страны НАТО могут многому научиться у Украины.
В частности, речь идет о боевом опыте украинских военных, работе инженеров, развитии технологий и способности быстро внедрять инновации.
Британский дипломат выразил надежду, что партнерство Украины с НАТО будет и в дальнейшем углубляться на военном уровне, а также через сотрудничество оборонных компаний.
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нато, головний учасник якого спочатку обіцяє, а потім відмовляє у наданні протибалістики та відповідних технологій для її виробництва, а також м'яко схиляє Україну до капітуляції на умовах головного ворога нато - ***** та **********
нато, яке називає Україну своїм східним флангом та нічого від слова ніфуя не робить, шоби по повній забезпечити свій східний фланг озброєннями для припинення збройної агресії головного ворога нато - ***** та **********
та багато чого ще
шо не так сказав Генерал Залужний?