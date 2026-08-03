Залужный: Украина никогда не будет в НАТО
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не верит в перспективу членства Украины в НАТО.
Об этом он сказал во время дискуссии о евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Критика Альянса
"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" — заявил Залужный.
Он считает, что препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что "невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".
Залужный также критически оценил нынешний потенциал НАТО, несмотря на членство в нем Великобритании и США.
"Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком оно есть, и потребуется около 12 лет, как и Украине, чтобы перейти на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации", — заявил посол.
В то же время Залужный признал, что "Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО", в том числе в области противоракетной обороны, космических возможностей и т. д.
Альтернативные союзы
Что касается гарантий безопасности для Украины, Залужный считает эффективным не НАТО, а другие союзы. Он отметил, что"скорее всего, речь пойдет о европейском военном блоке безопасности". Также Залужный считает эффективным механизмом гарантий безопасности членство Украины в коалиции JEF.
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