Залужний: Україна ніколи не буде в НАТО

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не вірить у перспективу членства України в НАТО.

Про це він сказав під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Критика Альянсу

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!",- заявив Залужний.

Він вважає, що перепоною для вступу України в Альянс є те, що "неможливо приєднуватися в тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах України до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни".

Залужний також критично оцінив нинішню спроможність НАТО, попри членство у ньому Британії та США.

"Скоріш за все НАТО залишиться в тому ж самому вигляді, який є, і буде років 12, як Україна, переходити на стандарти, які необхідно досягти, щоб хоча б дорівнюватися рівні половину хоча би рівня Російської Федерації", – заявив посол.

Водночас Залужний визнав, що "Україні потрібні технології, які на сьогодні ще є в країнах НАТО", у тому числі щодо антибалістики, космічних можливостей тощо.

Альтернативні союзи

Щодо гарантій безпеки для України, Залужний вважає ефективним не НАТО, а інші союзи. Він зазначив, що "ймовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок". Також Залужний вважає ефективним механізмом гарантій безпеки членство України у коаліції JEF.

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