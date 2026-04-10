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США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що 4 країни Альянсу наразі стримують процес вступу України в НАТО.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На саміті НАТО у Вашингтоні, коли Альянс святкував своє 75-річчя, була досягнута домовленість про незворотний шлях України до НАТО.
Але факт залишається фактом: кілька країн наразі стримують цей процес, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання (вступу України до НАТО. - Ред.) зараз на порядку денному", - зазначив Рютте.
Що передувало?
- Раніше Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі не буде вирішене найближчим часом.
- Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО та матиме також проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
- Крім того, кількість громадян, які вважають вступ до НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, знизилася з 55% до 38%.
- Водночас Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від перспективи вступу в НАТО.
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Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
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