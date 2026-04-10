США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що 4 країни Альянсу наразі стримують процес вступу України в НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На саміті НАТО у Вашингтоні, коли Альянс святкував своє 75-річчя, була досягнута домовленість про незворотний шлях України до НАТО.

Але факт залишається фактом: кілька країн наразі стримують цей процес, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання (вступу України до НАТО. - Ред.) зараз на порядку денному", - зазначив Рютте.

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Що передувало?

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