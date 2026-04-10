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Новини Членство України в НАТО
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США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, - Рютте

Рютте сказав, хто виступає проти членства України в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що 4 країни Альянсу наразі стримують процес вступу України в НАТО.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На саміті НАТО у Вашингтоні, коли Альянс святкував своє 75-річчя, була досягнута домовленість про незворотний шлях України до НАТО.

Але факт залишається фактом: кілька країн наразі стримують цей процес, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання (вступу України до НАТО. - Ред.) зараз на порядку денному", - зазначив Рютте.

Також читайте: Трамп незадоволений союзниками в операції проти Ірану, - Рютте

Що передувало?

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Автор: 

НАТО (7339) членство в НАТО (1769) Рютте Марк (731)
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Топ коментарі
+26
Як говориться, запам'ятайте ці рожі і забудьте про гарантії безпеки від них. Бо вони не просто не хочуть вступу України в НАТО. Вони хочуть повернути Україну Ху'лу
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10.04.2026 08:32 Відповісти
+11
Їх просто влаштовує що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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10.04.2026 08:52 Відповісти
+10
Відкрив Америку і 20 р назад ці два важковаговики - США і Німеччина - були проти
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10.04.2026 08:27 Відповісти

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