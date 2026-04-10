США, Германия, Словакия и Венгрия пока против вступления Украины в НАТО, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что четыре страны Альянса в настоящее время сдерживают процесс вступления Украины в НАТО.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.
"На саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс праздновал свое 75-летие, была достигнута договоренность о необратимом пути Украины в НАТО.
Но факт остается фактом: несколько стран в настоящее время сдерживают этот процесс, в частности Германия, Словакия, Венгрия и Соединенные Штаты. Поэтому я не думаю, что этот вопрос (вступления Украины в НАТО. - Ред.) сейчас стоит на повестке дня", - отметил Рютте.
- Ранее Рютте заявил, что вопрос членства Украины в Альянсе не будет решен в ближайшее время.
- Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украина никогда не будет в НАТО и также будет иметь проблемы с вступлением в Европейский Союз.
- Кроме того, количество граждан,считающих вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилось с 55% до 38%.
- В то же время Зеленский заявил, что Украина не откажется от перспективы вступления в НАТО.
НАТО існує лишень на папері. Наприклад, Іспанія не дозволяла своїм союзникам навіть пролітати над її територією американцям, щоб бомбити іран. Хтось повірить, що славнозвісна 5-та стаття буде застосована у разі нападу на якусь країну з НАТО?
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Якщо без замовчування (ще називають фігура замовчування), то
США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, тому що Путін проти.
Пояснення. Замовчування - це стилістичний прийом: навмисний обрив висловлювання, коли хтось не закінчує думку, залишаючи її незавершеною. Цей прийом створює ефект напруги, емоційності, таємничості або вказує на небажання висловити думку словами. Використовується для підсилення виразності.