США, Германия, Словакия и Венгрия пока против вступления Украины в НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что четыре страны Альянса в настоящее время сдерживают процесс вступления Украины в НАТО.

сообщает Цензор.НЕТ.

"На саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс праздновал свое 75-летие, была достигнута договоренность о необратимом пути Украины в НАТО.

Но факт остается фактом: несколько стран в настоящее время сдерживают этот процесс, в частности Германия, Словакия, Венгрия и Соединенные Штаты. Поэтому я не думаю, что этот вопрос (вступления Украины в НАТО. - Ред.) сейчас стоит на повестке дня", - отметил Рютте.

