США, Германия, Словакия и Венгрия пока против вступления Украины в НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что четыре страны Альянса в настоящее время сдерживают процесс вступления Украины в НАТО.

"На саммите НАТО в Вашингтоне, когда Альянс праздновал свое 75-летие, была достигнута договоренность о необратимом пути Украины в НАТО.

Но факт остается фактом: несколько стран в настоящее время сдерживают этот процесс, в частности Германия, Словакия, Венгрия и Соединенные Штаты. Поэтому я не думаю, что этот вопрос (вступления Украины в НАТО. - Ред.) сейчас стоит на повестке дня", - отметил Рютте.

Читайте также: Трамп недоволен союзниками в операции против Ирана, - Рютте

Читайте: До сих пор существуют красные линии относительно того, какое оружие может использовать Украина, - Фредериксен

Як говориться, запам'ятайте ці рожі і забудьте про гарантії безпеки від них. Бо вони не просто не хочуть вступу України в НАТО. Вони хочуть повернути Україну Ху'лу
10.04.2026 08:32 Ответить
Відкрив Америку і 20 р назад ці два важковаговики - США і Німеччина - були проти
10.04.2026 08:27 Ответить
Контора "Рога та копита".
10.04.2026 08:28 Ответить
Рютте ган..он вазеліновий
10.04.2026 08:27 Ответить
Це дуже важлива новина)
НАТО існує лишень на папері. Наприклад, Іспанія не дозволяла своїм союзникам навіть пролітати над її територією американцям, щоб бомбити іран. Хтось повірить, що славнозвісна 5-та стаття буде застосована у разі нападу на якусь країну з НАТО?
10.04.2026 08:30 Ответить
сталевий дикобраз без нати.
10.04.2026 08:32 Ответить
Їх просто влаштовує що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
10.04.2026 08:52 Ответить
Невже і орбан проти?
10.04.2026 08:34 Ответить
Вгадайте, хто першим піде воювати, якщо Україна вступить в НАТО? На сьогодні, НАТО має просити Україну вступити в НАТО. Чи потрібно воно нам? У нас достатньо потенціалу, щоб мати власну зброю і збройні сили. А єдиною гарантією безпеки України є ядерна зброя.
10.04.2026 08:39 Ответить
США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, - Рютте
Якщо без замовчування (ще називають фігура замовчування), то
США, Німеччина, Словаччина та Угорщина наразі проти вступу України в НАТО, тому що Путін проти.

Пояснення. Замовчування - це стилістичний прийом: навмисний обрив висловлювання, коли хтось не закінчує думку, залишаючи її незавершеною. Цей прийом створює ефект напруги, емоційності, таємничості або вказує на небажання висловити думку словами. Використовується для підсилення виразності.
10.04.2026 08:45 Ответить
То нехай собі самі і залишаються у своїй НАТі, а нормальні країни створять свій оборонний Альянс, а той перейменувати у "Трампівські Підлабузники"
10.04.2026 09:01 Ответить
идиоты
10.04.2026 09:08 Ответить
 
 