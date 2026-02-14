РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7399 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 165 13

До сих пор есть красные линии относительно того, какое оружие может использовать Украина, - Фредериксен

Европа была слишком наивна в отношении РФ и Китая. Помощь Украине нужно увеличить, - премьер Дании Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен сообщила, что в настоящее время все еще действуют четкие ограничения на типы вооружения, которые можно применять в Украине.

Об этом она заявила на Украинском ланче в Мюнхене, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия не хочет мира с Европой

По мнению Фредериксен, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения на оружие. В частности, это касается Украины.

"Сейчас до сих пор есть красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине. Эта наша дискуссия длится уже почти четыре года. Вы не можете выиграть войну, просто нося какое-то оружие у себя на спине. Я думаю, мы должны дать Украине все, что ей нужно", - заявила премьер Дании.

Читайте также: Германия считает реалистичным определение даты вступления Украины в ЕС, - Писториус

Членство Украины в НАТО

Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было бы.

"Мы не можем переписать историю, но если бы мы дали Украине членство в НАТО несколько лет назад, у нас бы не было этого ланча, я имею в виду, мы решили бы проблему", - резюмировала Фредериксен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС к 2027 году, - Зеленский

Автор: 

членство в НАТО (1586) Фредериксен Метте (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну, з Трампом щодо зброї домовитись "дати Україні все, що їй потрібно" - не вийде.
Домовтеся з Мерцем, з Стармером і з Макроном! Хватить їм одну пургу гнати!
показать весь комментарий
14.02.2026 16:50 Ответить
+2
для рашки "червоних ліній" не існує..?
показать весь комментарий
14.02.2026 16:43 Ответить
+2
Оті червоні лінії від Європи шодо використання їх зброі СОУ то є прояв крітинізму рожевих поні у лілових окулярах яки пасуться на памаренчевій травички.
показать весь комментарий
14.02.2026 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для рашки "червоних ліній" не існує..?
показать весь комментарий
14.02.2026 16:43 Ответить
не існує .
+ в неї є справжні союзники , які дають їй все , що потрібно - солдат , зброю і т.д ..
показать весь комментарий
14.02.2026 16:59 Ответить
ці лінії вже від самого початку жовті та коричневі...
показать весь комментарий
14.02.2026 16:47 Ответить
Оті червоні лінії від Європи шодо використання їх зброі СОУ то є прояв крітинізму рожевих поні у лілових окулярах яки пасуться на памаренчевій травички.
показать весь комментарий
14.02.2026 16:48 Ответить
Ну, з Трампом щодо зброї домовитись "дати Україні все, що їй потрібно" - не вийде.
Домовтеся з Мерцем, з Стармером і з Макроном! Хватить їм одну пургу гнати!
показать весь комментарий
14.02.2026 16:50 Ответить
та нам ті червоні лінії до ЗЕленого тухєса, бо наші 3000 Фламіндічів летять аж на 3000 км та несуть 1000 кг вибухівки. Владімірссанич брехати не буде, він же ж нє лох какой то... Да, Владімірссанич?
показать весь комментарий
14.02.2026 16:51 Ответить
Це вже не червоні в коричневі лінії
показать весь комментарий
14.02.2026 16:56 Ответить
Тут просто треба розуміти - в 2022, 23, 24, 25 і 26 "союзники" не хочуть доводити РФ до краю поразки, тому що бояться, і тому тримають Україну в підвішеному стані. Саме тому Україні треба триматися, тому що коли скажімо в 2030 році РФ дійде до краю і скаже "зараз бахну", союзники не відступляться і допоможуть Україні перемогти. Все логічно.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:01 Ответить
В 22 році в зсу була децентралізація по операціям і крейсер москва нічого не знав про червоні лінії, як би подібні сміливі операції проводили і надалі то Україна би за рік війну скінчила би, але кацапська наволоч сирок вніс свої корективи і тупо стирає в нуль підрозділи на своїх авантюрних і сумнівних операціях
показать весь комментарий
14.02.2026 17:02 Ответить
Нажаль, ЗЕлуппа перемагає
..
Потрібне рішуче визволення від зеленої навали
показать весь комментарий
14.02.2026 17:35 Ответить
Не спішіть. У нас ще є деякі людські резерви, які ми кидаємо в бій без адекватної зброї ,,завдяки,, цим ,,лініям,, Знімете обмеження коли в нас тільки діти і жінки залишаться. Тоді й будемо вигравати.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:14 Ответить
И все же странно почему же эти руцкие гниды не хотят мира? Вот загадка просто. А вот сев. Корея с Ираном и балистику продают и дроны пачками. Они как-то клали на красные линии.
показать весь комментарий
14.02.2026 17:20 Ответить
 
 