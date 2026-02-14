До сих пор есть красные линии относительно того, какое оружие может использовать Украина, - Фредериксен

Премьер Дании Метте Фредериксен сообщила, что в настоящее время все еще действуют четкие ограничения на типы вооружения, которые можно применять в Украине.

Об этом она заявила на Украинском ланче в Мюнхене, организованном Фондом Виктора Пинчука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Россия не хочет мира с Европой

По мнению Фредериксен, Россия не хочет мира с Европой. В то же время она подчеркнула, что Российская Федерация понимает только язык силы, однако войну нельзя выиграть, когда есть ограничения на оружие. В частности, это касается Украины.

"Сейчас до сих пор есть красные линии относительно того, какое оружие может использоваться в Украине. Эта наша дискуссия длится уже почти четыре года. Вы не можете выиграть войну, просто нося какое-то оружие у себя на спине. Я думаю, мы должны дать Украине все, что ей нужно", - заявила премьер Дании.

Членство Украины в НАТО

Также она отметила, что переписать историю невозможно, однако если бы Украине дали членство в НАТО несколько лет назад, то этой проблемы не было бы.

"Мы не можем переписать историю, но если бы мы дали Украине членство в НАТО несколько лет назад, у нас бы не было этого ланча, я имею в виду, мы решили бы проблему", - резюмировала Фредериксен.

