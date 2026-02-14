Досі є червоні лінії щодо того, яку зброю може використовувати Україна, - Фредеріксен

Прем’єр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що наразі все ще діють чіткі обмеження щодо типів озброєння, які можна застосовувати в Україні.

Про це вона заявали на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія не хоче миру з Європою

На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України.

"Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно", - заявила прем'єр Данії.

Також читайте: Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус

Членство України в НАТО

Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.

"Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему", - резюмувала Фредеріксен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський