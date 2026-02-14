Досі є червоні лінії щодо того, яку зброю може використовувати Україна, - Фредеріксен

Європа була надто наївна щодо РФ та Китаю. Допомогу Україні потрібно збільшити, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що наразі все ще діють чіткі обмеження щодо типів озброєння, які можна застосовувати в Україні.

Про це вона заявали на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Росія не хоче миру з Європою

На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України.

"Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно", - заявила прем'єр Данії.

Членство України в НАТО

Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.

"Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему", - резюмувала Фредеріксен.

для рашки "червоних ліній" не існує..?
14.02.2026 16:43 Відповісти
не існує .
+ в неї є справжні союзники , які дають їй все , що потрібно - солдат , зброю і т.д ..
14.02.2026 16:59 Відповісти
ці лінії вже від самого початку жовті та коричневі...
14.02.2026 16:47 Відповісти
Оті червоні лінії від Європи шодо використання їх зброі СОУ то є прояв крітинізму рожевих поні у лілових окулярах яки пасуться на памаренчевій травички.
14.02.2026 16:48 Відповісти
Ну, з Трампом щодо зброї домовитись "дати Україні все, що їй потрібно" - не вийде.
Домовтеся з Мерцем, з Стармером і з Макроном! Хватить їм одну пургу гнати!
14.02.2026 16:50 Відповісти
та нам ті червоні лінії до ЗЕленого тухєса, бо наші 3000 Фламіндічів летять аж на 3000 км та несуть 1000 кг вибухівки. Владімірссанич брехати не буде, він же ж нє лох какой то... Да, Владімірссанич?
14.02.2026 16:51 Відповісти
Це вже не червоні в коричневі лінії
14.02.2026 16:56 Відповісти
Тут просто треба розуміти - в 2022, 23, 24, 25 і 26 "союзники" не хочуть доводити РФ до краю поразки, тому що бояться, і тому тримають Україну в підвішеному стані. Саме тому Україні треба триматися, тому що коли скажімо в 2030 році РФ дійде до краю і скаже "зараз бахну", союзники не відступляться і допоможуть Україні перемогти. Все логічно.
14.02.2026 17:01 Відповісти
В 22 році в зсу була децентралізація по операціям і крейсер москва нічого не знав про червоні лінії, як би подібні сміливі операції проводили і надалі то Україна би за рік війну скінчила би, але кацапська наволоч сирок вніс свої корективи і тупо стирає в нуль підрозділи на своїх авантюрних і сумнівних операціях
14.02.2026 17:02 Відповісти
Нажаль, ЗЕлуппа перемагає
..
Потрібне рішуче визволення від зеленої навали
14.02.2026 17:35 Відповісти
Ну це і сліпим не треба бути щоб це не бачити і порівняти як тоді було і зараз, тоді новосформовані підрозділи самі приймали рішення про задачі які їм по силі без узгоджування з мо, + шалена мотивація давала свої плоди, зараз 30+, 40, 50, 60+ хоч всіх забусяч дай їм зачуханий польський калаш 70 років з дерев'яним прикладом і три магазина патронів він не вийде на те що на кордони 91 року в і навіть не втримає фізично позицію..але до довбаних совків в мо це до сих пір не дійшло.
14.02.2026 17:47 Відповісти
Не спішіть. У нас ще є деякі людські резерви, які ми кидаємо в бій без адекватної зброї ,,завдяки,, цим ,,лініям,, Знімете обмеження коли в нас тільки діти і жінки залишаться. Тоді й будемо вигравати.
14.02.2026 17:14 Відповісти
И все же странно почему же эти руцкие гниды не хотят мира? Вот загадка просто. А вот сев. Корея с Ираном и балистику продают и дроны пачками. Они как-то клали на красные линии.
14.02.2026 17:20 Відповісти
Так все-таки В Україні, чи Україною?
14.02.2026 19:45 Відповісти
 
 