Досі є червоні лінії щодо того, яку зброю може використовувати Україна, - Фредеріксен
Прем’єр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що наразі все ще діють чіткі обмеження щодо типів озброєння, які можна застосовувати в Україні.
Про це вона заявали на Українському ланчі в Мюнхені, організованому Фондом Віктора Пінчука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Росія не хоче миру з Європою
На думку Фредеріксен, Росія не хоче миру з Європою. Водночас вона наголосила, що Російська Федерація розуміє лише мову сили, однак війну не можна виграти, коли є обмеження у зброї. Зокрема, це стосується України.
"Зараз досі є червоні лінії щодо того, яка зброя може використовуватись в Україні. Ця наша дискусія триває вже майже чотири роки. Ви не можете виграти війну, просто носячи якусь зброю у себе на спині. Я думаю, ми маємо дати Україні все, що їй потрібно", - заявила прем'єр Данії.
Членство України в НАТО
Також вона зауважила, що переписати історію неможливо, однак якби Україні дали членство в НАТО кілька років тому, то цієї проблеми не було.
"Ми не можемо переписати історію, але якби ми дали Україні членство в НАТО кілька років тому, у нас би не було цього ланчу, я маю на увазі, ми вирішили би проблему", - резюмувала Фредеріксен.
+ в неї є справжні союзники , які дають їй все , що потрібно - солдат , зброю і т.д ..
Домовтеся з Мерцем, з Стармером і з Макроном! Хватить їм одну пургу гнати!
