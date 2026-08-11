Посол Британії відповів на заяву Залужного про вступ України до НАТО

Велика Британія підтримує можливість вступу України до НАТО, однак усередині Альянсу наразі немає консенсусу щодо членства Києва. Водночас головною умовою майбутнього миру мають стати надійні гарантії безпеки для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв'ю РБК-Україна, коментуючи нещодавні заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

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Залужний раніше заявив, що протягом 12 років чує про перспективу вступу України до НАТО, але не вважає, що це зрештою станеться.

Він також висловив думку, що Україні не обов'язково потрібне членство в Альянсі, оскільки стандарти НАТО, на його переконання, застаріли.

Британія підтримує вступ України до Альянсу

Кромптон наголосив, що НАТО залишається важливим партнером України.

За його словами, офіційна позиція Великої Британії полягає в тому, що Лондон хотів би бачити Україну членом Альянсу. Водночас серед держав НАТО наразі немає спільної позиції щодо цього питання.

Дипломат зазначив, що питання членства України має тривалу історію та залишається предметом дискусій.

На думку Кромптона, незалежно від перспективи членства ключовим питанням є забезпечення таких гарантій безпеки, які дозволять Україні бути впевненою, що нової масштабної агресії не станеться.

Дипломат нагадав про досвід Мінських домовленостей та наголосив, що майбутня мирна угода має бути стійкою.

Першим елементом гарантій безпеки він назвав сильні Збройні сили України та потужну оборонну промисловість, які мають отримувати довгострокову фінансову підтримку від європейських держав та інших союзників.

Європейські війська та підтримка США

Другим можливим елементом гарантій Кромптон назвав присутність європейських військових в Україні та авіаційних сил у повітрі.

За його словами, відповідні питання обговорюють у межах "коаліції рішучих". Окремо дипломат згадав про важливість американської підтримки.

Водночас він зазначив, що конкретні переговори щодо таких гарантій наразі не ведуться, однак їхня необхідність має бути врахована під час майбутнього переговорного процесу.

НАТО також може переймати досвід України

Кромптон окремо прокоментував позицію Залужного як колишнього військового та нинішнього дипломата.

За його словами, раніше Україна прагнула переймати стандарти НАТО та забезпечувати сумісність із силами Альянсу. Тепер ситуація значною мірою змінилася – країни НАТО можуть багато чого навчитися в України.

Зокрема, йдеться про бойовий досвід українських військових, роботу інженерів, розвиток технологій та здатність швидко впроваджувати інновації.

Британський дипломат висловив сподівання, що партнерство України з НАТО й надалі поглиблюватиметься на військовому рівні, а також через співпрацю оборонних компаній.