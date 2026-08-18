Прем’єр Великої Британії Бернем відповів на погрози РФ: Ми на 100% підтримуватимемо Україну

Велика Британія на 100% підтримуватиме Україну та залишатиметься на її боці "у скрутну годину".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем після того, як Москва попередила Лондон про "наслідки" постачання безпілотників Києву.

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Подробиці

Бернем наголосив, що Велика Британія "робить те, що давно обіцяла, - підтримує Україну на 100% у цій незаконній війні", яку веде російський диктатор Путін.

"Ми не друзі лише у хороші часи. Ми будемо поруч з Україною у скрутну годину, і це не зміниться", - сказав він.

Міністерство оборони Великої Британії не підтвердило, чи використовувалися британські безпілотники для ударів по нафтопереробних заводах та логістичних об’єктах РФ.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Росія пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ.

Що передувало?

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