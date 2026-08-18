Росія погрожує Великій Британії через поставку дронів Україні: "Доведеться відповідати"
Росія пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті посольства РФ у Лондоні, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там вважають, що Лондон робить "ставку на ескалацію" війни, оскільки передає Україні безпілотники для ударів вглиб території РФ.
"Таким чином, Сполучене Королівство виступає пособником і співучасником кривавих злочинів та терактів українських неонацистів заради стримування нашої країни та завдання їй максимального збитку чужими руками.
Ці дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибшим буде залучення до конфлікту та значнішою підтримка терористичної машини Києва, тим вищою буде ціна", - зазначили у посольстві країни-окупанта.
Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.
- Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.
- Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу і пригрозив дзеркальною відповіддю.
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