РФ перекидає військові кораблі в Балтійське море, - Bild

Путін посилює загрозу в Балтійському морі. За кілька днів після есмінця "Адмірал Левченко" до Балтійського моря прибув і сучасний фрегат із керованими ракетами "Адмірал Касатонов" зі складу Північного флоту Росії.

Про це йдеться в матеріалі Bild, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що перекидання відбулося саме в той момент, коли кремлівський диктатор Путін погрожує Європі заходами у відповідь на санкції проти російського тіньового флоту.

"Москва направила до Балтійського моря один зі своїх найсучасніших військових кораблів — "Адмірал Касатонов". Фрегат, який лише у 2020 році заступив на службу, належить до класу "Адмірал Горшков" і, за даними Росії, може запускати крилаті ракети "Калібр" та "Циркон". Останнім часом він використовувався для охорони та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та Ла-Манші", - пише Bild.

Відомо, що наприкінці липня РФ перекинула до Балтійського моря есмінець "Адмірал Левченко" з Північного флоту.

Військовий корабель завдовжки понад 160 метрів належить до радянського класу "Удалой" і перебуває на службі з 1988 року. "Адмірал Левченко" спочатку створювався для полювання на підводні човни та оснащений системами протиповітряної оборони, торпедами, бортовими гарматами й вертольотами.

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Пояснень не було

Офіційних пояснень Москви щодо причин перекидання корабля досі немає. Водночас Росія вже кілька місяців дедалі активніше використовує військові кораблі для супроводу танкерів і вантажних суден свого суперечливого тіньового флоту.

Експерт попереджає

Експерт із морської безпеки Моріц Брейк застерігає від того, щоб сприймати погрози Путіна лише як риторику.

"Стратегічно Москва насамперед намагається таким чином створити невизначеність і підвищити ціну західних заходів проти її тіньового флоту", - зазначив він.

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