РФ перебрасывает военные корабли в Балтийское море, - Bild

Путин усиливает угрозу в Балтийском море. Спустя несколько дней после эсминца "Адмирал Левченко" в Балтийское море прибыл и современный фрегат с управляемыми ракетами "Адмирал Касатонов" из состава Северного флота России.

Об этом говорится в материале Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание отмечает, что переброска произошла именно в тот момент, когда кремлевский диктатор Путин угрожает Европе ответными мерами на санкции против российского теневого флота.

"Москва направила в Балтийское море один из своих самых современных военных кораблей — "Адмирал Касатонов". Фрегат, который только в 2020 году вступил в строй, относится к классу "Адмирал Горшков" и, по данным России, может запускать крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон". В последнее время он использовался для охраны и сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и Ла-Манше", — пишет Bild.

Известно, что в конце июля РФ перебросила в Балтийское море эсминец "Адмирал Левченко" из Северного флота.

Военный корабль длиной более 160 метров относится к советскому классу "Удалый" и находится на вооружении с 1988 года. "Адмирал Левченко" изначально создавался для охоты на подводные лодки и оснащен системами противовоздушной обороны, торпедами, бортовыми пушками и вертолетами.

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Объяснений не последовало

Официальных объяснений со стороны Москвы относительно причин переброски корабля до сих пор нет. В то же время Россия уже несколько месяцев все активнее использует военные корабли для сопровождения танкеров и грузовых судов своего спорного теневого флота.

Эксперт предупреждает

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк предостерегает от того, чтобы воспринимать угрозы Путина лишь как риторику.

"Стратегически Москва, прежде всего, пытается таким образом создать неопределенность и повысить цену западных мер против ее теневого флота", — отметил он.

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