Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться на початку вересня в онлайн-форматі

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) планується на початку вересня в онлайн-форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міноборони Великої Британії.

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Що відомо?

Раніше глава Міноборони Великої Британії під час першого візиту до Києва заявляв, що після вересневого "Рамштайну" хоче знову скликати Контактну групу на початку жовтня.

"Щоб ми могли набрати обертів і забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні холодної зими", - зазначи він.

35 засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня у Брюсселі. На ньому був присутній президент Володимир Зеленський.

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