Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться на початку вересня в онлайн-форматі
36-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) планується на початку вересня в онлайн-форматі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили у Міноборони Великої Британії.
Що відомо?
Раніше глава Міноборони Великої Британії під час першого візиту до Києва заявляв, що після вересневого "Рамштайну" хоче знову скликати Контактну групу на початку жовтня.
"Щоб ми могли набрати обертів і забезпечити Україні необхідну підтримку напередодні холодної зими", - зазначи він.
35 засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 18 червня у Брюсселі. На ньому був присутній президент Володимир Зеленський.
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