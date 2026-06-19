Зеленський підсумував "Рамштайн" і Єврораду: Україна сильна, партнери підтверджують підтримку

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку партнерів, посилення ППО, фінансування армії та антибалістичну програму. Україна отримує нові оборонні пакети та підтвердження міжнародної підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський заявив у коментарі журналістам.

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"У нас був "Рамштайн", а також у Брюсселі було засідання Ради Україна – Європейська рада. Це найдовше засідання за участю України, яке було в нашій історії, і дійсно дуже важливе. Головні висновки всіх партнерів: Україна сильна – всі це визнають, абсолютно", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що першочерговими потребами України залишаються системи протиповітряної оборони, а також стабільне фінансування армії та військових контрактів.

Сьогодні Україні потрібні ППО та гроші на армію, на контракти для військових. Партнери погоджуються, ми будемо всі над цим працювати", - зазначив Зеленський.

Антибалістична програма як спільний пріоритет

Окремо глава держави наголосив на важливості створення європейської антибалістичної програми. За його словами, Україна разом із партнерами вже працює над її реалізацією.

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"Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, тепер - разом із партнерами", - сказав президент.

Заяви про війну та позицію Росії

Зеленський заявив, що у разі відсутності гарантій безпеки Росія може повернутися до війни після можливого припинення бойових дій.

"Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично. І тому, якщо не буде припинення вогню без конкретних гарантій безпеки - він повернеться до війни. І цього разу під ударом можуть бути інші", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала підтвердження участі дев’яти країн у програмі PURL.

"А це ракети для "Петріотів" на суму більш ніж один мільярд", - додав Зеленський.

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