Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и Евросовета: Украина сильна, партнеры подтверждают поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке партнеров, укреплении ПВО, финансировании армии и антибаллистической программе. Украина получает новые оборонные пакеты и подтверждение международной поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам.
"У нас был "Рамштайн", а также в Брюсселе прошло заседание Совета "Украина – Европейский совет". Это самое длительное заседание с участием Украины в нашей истории, и оно действительно очень важное. Главные выводы всех партнеров: Украина сильна – все это признают, абсолютно", – сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что первоочередными потребностями Украины остаются системы противовоздушной обороны, а также стабильное финансирование армии и военных контрактов.
"Сегодня Украине нужны ПВО и деньги на армию, на контракты для военных. Партнеры соглашаются, мы все будем над этим работать", - отметил Зеленский.
Антибаллистическая программа как общий приоритет
Отдельно глава государства подчеркнул важность создания европейской антибаллистической программы. По его словам, Украина вместе с партнерами уже работает над ее реализацией.
"Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, теперь - вместе с партнерами", - сказал президент.
Заявления о войне и позиции России
Зеленский заявил, что в случае отсутствия гарантий безопасности Россия может вернуться к войне после возможного прекращения боевых действий.
"Победы не будет. Он физически боится своей армии. И поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", - отметил Зеленский.
Президент напомнил, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" Украина получила подтверждение участия девяти стран в программе PURL.
"А это ракеты для "Патриотов" на сумму более одного миллиарда", - добавил Зеленский.
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