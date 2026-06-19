Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и Евросовета: Украина сильна, партнеры подтверждают поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке партнеров, укреплении ПВО, финансировании армии и антибаллистической программе. Украина получает новые оборонные пакеты и подтверждение международной поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский заявил в комментарии журналистам.

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"У нас был "Рамштайн", а также в Брюсселе прошло заседание Совета "Украина – Европейский совет". Это самое длительное заседание с участием Украины в нашей истории, и оно действительно очень важное. Главные выводы всех партнеров: Украина сильна – все это признают, абсолютно", – сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что первоочередными потребностями Украины остаются системы противовоздушной обороны, а также стабильное финансирование армии и военных контрактов.

"Сегодня Украине нужны ПВО и деньги на армию, на контракты для военных. Партнеры соглашаются, мы все будем над этим работать", - отметил Зеленский.

Антибаллистическая программа как общий приоритет

Отдельно глава государства подчеркнул важность создания европейской антибаллистической программы. По его словам, Украина вместе с партнерами уже работает над ее реализацией.

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"Украина не сдается, поэтому мы точно это доведем до конца. Это наша инициатива, теперь - вместе с партнерами", - сказал президент.

Заявления о войне и позиции России

Зеленский заявил, что в случае отсутствия гарантий безопасности Россия может вернуться к войне после возможного прекращения боевых действий.

"Победы не будет. Он физически боится своей армии. И поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что во время последнего заседания в формате "Рамштайн" Украина получила подтверждение участия девяти стран в программе PURL.

"А это ракеты для "Патриотов" на сумму более одного миллиарда", - добавил Зеленский.

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