Заседание в формате "Рамштайн" состоится в начале сентября в онлайн-формате

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) запланировано на начало сентября в онлайн-формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "Суспільне" сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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Что известно?

Ранее глава Минобороны Великобритании во время первого визита в Киев заявлял, что после сентябрьского "Рамштайна" хочет вновь созвать Контактную группу в начале октября.

"Чтобы мы могли набрать обороты и обеспечить Украине необходимую поддержку в преддверии холодной зимы", - отметил он.

35-е заседание в формате "Рамштайн" состоялось 18 июня в Брюсселе. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

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