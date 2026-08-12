Заседание в формате "Рамштайн" состоится в начале сентября в онлайн-формате
36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) запланировано на начало сентября в онлайн-формате.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "Суспільне" сообщили в Министерстве обороны Великобритании.
Что известно?
Ранее глава Минобороны Великобритании во время первого визита в Киев заявлял, что после сентябрьского "Рамштайна" хочет вновь созвать Контактную группу в начале октября.
"Чтобы мы могли набрать обороты и обеспечить Украине необходимую поддержку в преддверии холодной зимы", - отметил он.
35-е заседание в формате "Рамштайн" состоялось 18 июня в Брюсселе. На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.
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