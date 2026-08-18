Россия угрожает Великобритании из-за поставок дронов Украине: "Придется отвечать"

Россия пригрозила Великобритании "последствиями" из-за сообщения о поставке Лондоном дронов Киеву для нанесения ударов по территории РФ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства РФ в Лондоне, передает Цензор.НЕТ.

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Там считают, что Лондон делает "ставку на эскалацию" войны, поскольку передает Украине беспилотники для нанесения ударов вглубь территории РФ.

"Таким образом, Соединённое Королевство выступает пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального ущерба чужими руками.

Эти действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за которые ему придется отвечать. Чем глубже будет вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена", - отметили в посольстве страны-оккупанта.

Ранее СМИ сообщили, что Украина использует британские дроны для нанесения ударов вглубь РФ.

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