Переговоров о мире нет, Западу не стоит "суетиться" с новыми идеями, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время переговоры об урегулировании войны в Украине не ведутся.

Об этом он заявил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Отсутствие каких-либо внешних признаков того, что переговоры проходят в спокойном режиме, не означает, что такие переговоры ведутся. Их нет", — сказал министр страны-оккупанта.

По словам Лаврова, Европа "до смерти" боится реализации "духа Анкориджа".

"Европа понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим первоначальным предложениям, как это было в Анкоридже, Европа тогда просто до смерти испугалась. Они сразу бросились работать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы он не подтверждал собственные инициативы, согласованные с президентом РФ Владимиром Путиным. И вот в июне этого года на саммите НАТО президент Франции Эмманюэль Макрон гордо объявил, что все, они похоронили Анкоридж, Трамп и США снова с ними. Мол, они все единым фронтом против России", - пояснил глава МИД страны-агрессора.

Сам Лавров ранее заявил, что "дух Анкориджа" испаряется.

Кроме того, по мнению российского министра, Западу не стоит "суетиться" с новыми мирными идеями:

"Вышла очень интересная статья в одном из американских изданий, в которой на нескольких страницах перечисляется, как Запад не давал Украине подписать предложенные ею же инициативы по урегулированию, которые мы приняли. Поэтому пусть они сейчас со своими "новыми идеями" не слишком сильно суетятся".

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Что этому предшествовало?

Напомним, 23 июля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.

Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.

В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.

Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.

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Визит представителей Трампа в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что Виткофф и Кушнер прибыли в Украину.

Помимо специальных посланников президента США Дональда Трампа, в Украине с официальным визитом находятся представители европейских партнеров — Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский начал встречу с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Впоследствии Зеленский сообщил, что начались переговоры с Уиткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

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