Москва располагает данными о якобы участии США в ударах по территории России и ожидает объяснений от Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, РФ не планирует выдвигать прекращение американской поддержки Киева в качестве предварительного условия для переговоров.

"Мы ультиматумов не ставим", — добавил российский министр.

Москва требует объяснений от США

В то же время Лавров подтвердил, что Россия направила Госдепартаменту США ряд вопросов относительно американской военной и разведывательной поддержки Украины. В частности, о поставках американского оружия, передаче разведывательных данных и возможном участии Вашингтона в ударах по территории России на стороне Украины.

По словам Лаврова, Москва ожидает ответа от американской стороны.

Лавров пригрозил усилением ударов

Глава МИД РФ также заявил, что Россия намерена более жестко действовать против того, что она считает источниками поддержки украинской "военной машины" со стороны Запада.

Он утверждает, что Москва уже наносит такие удары, и пригрозил продолжать их.

Россия не согласна на прекращение боевых действий по линии фронта

Отдельно Лавров заявил, что для России неприемлемо прекращение боевых действий по нынешней линии соприкосновения.

Таким образом, несмотря на заявления об отсутствии предварительных ультиматумов в отношении американской поддержки Украины, Москва в то же время настаивает на своих условиях прекращения боевых действий.

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