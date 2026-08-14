РФ чекає від США відповіді щодо ударів по території Росії, - Лавров

Москва має дані про нібито участь США в ударах по території Росії та очікує пояснень від Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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За його словами, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів.

"Ми ультиматуми не ставимо", - додав російський міністр.

Москва вимагає пояснень від США

Водночас Лавров підтвердив, що Росія передала Державному департаменту США низку запитань щодо американської військової та розвідувальної підтримки України. Зокрема, про постачання американської зброї, передачу розвідувальних даних та можливу участь Вашингтона в ударах по території Росії на боці України.

За словами Лаврова, Москва очікує на відповідь американської сторони.

Лавров пригрозив посиленням ударів

Глава МЗС РФ також заявив, що Росія має намір жорсткіше діяти проти того, що вона вважає джерелами підтримки української "військової машини" з боку Заходу.

Він стверджує, що Москва вже завдає таких ударів, і пригрозив продовжувати їх.

Росія не погоджується на припинення бойових дій по лінії фронту

Окремо Лавров заявив, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення.

Таким чином, попри заяви про відсутність попередніх ультиматумів щодо американської підтримки України, Москва водночас наполягає на власних умовах щодо припинення бойових дій.

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