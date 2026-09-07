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Войну против Украины нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что войну против Украины нужно завершить так, чтобы в Европе не было "нацизма".

Об этом он заявил во время выступления перед студентами МГИМО, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы", - сказал он.

Также Лавров повторил типичный для российской пропаганды тезис о "нацизме" в Украине.

По словам российского министра, Москве якобы лгали Меркель, Олланд и Порошенко. 

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Что этому предшествовало?

  • Ранее Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах Украины по России.
  • Также он заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига - это начало настоящей войны.

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Автор: 

Лавров Сергей (2197) россия (89506)
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Топ комментарии
+64
Тобто знищенням терористичного угрупування кацапстан!
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07.09.2026 12:18 Ответить
+49
Молодець, Лавруха! Але є "нюанс": нацизм - у Росії...
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07.09.2026 12:18 Ответить
+27
Так лавров прямо сказав: "Нацизм, который здесь пустил метастазы...".
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07.09.2026 12:23 Ответить

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