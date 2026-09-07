Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что войну против Украины нужно завершить так, чтобы в Европе не было "нацизма".

Об этом он заявил во время выступления перед студентами МГИМО, передает Цензор.НЕТ.

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"Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы", - сказал он.

Также Лавров повторил типичный для российской пропаганды тезис о "нацизме" в Украине.

По словам российского министра, Москве якобы лгали Меркель, Олланд и Порошенко.

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Что этому предшествовало?

Ранее Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах Украины по России.

Также он заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига - это начало настоящей войны.

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