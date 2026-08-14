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Новости Требования РФ относительно прекращения огня Заявления Лаврова об Украине Угрозы России
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Россия не остановит бои на линии соприкосновения в Украине, потому что это "обесценит подвиг дедов", - Лавров

лавров

В России категорически отвергли идею прекращения боевых действий на существующей линии соприкосновения в войне против Украины, заявив, что это якобы "обесценит подвиг дедов, победивших нацизм".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью российской пропагандистской телекомпании ВДТРК.

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Угрозы "ужесточить методы" и отказ от замораживания войны

Он обвинил Украину в ударах по гражданской инфраструктуре и заверил, что РФ "не опустится до таких" методов (оккупанты с начала полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по гражданским и энергетическим объектам в Украине, - ред.).

"Мы не опустимся до этого, но свои собственные методы сделаем гораздо жестче, чтобы разрушить все, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать", - заявил глава российского МИД.

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По его словам, все больше голосов из "разных уголков общего пространства" призывают немедленно остановиться, однако, по его мнению, "так не получится".

"Останавливаться нужно тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование. Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии соприкосновения, мы, по сути, позволили бы обесценить подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм. Это невозможно рассматривать", - добавил Лавров.

Что ещё сказал Лавров

Глава МИД РФ при этом признал, что в России люди страдают и "гибнут от террористических актов", но, по его словам, речь идет об "ответственности за тысячелетнюю историю российского государства".

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  • Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на замораживание линии фронта и переход к дипломатическому урегулированию войны. По его словам, это может быть самым быстрым путем к миру.

Автор: 

Лавров Сергей (2185) россия (89215) угрозы (927) война в Украине (8955)
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Топ комментарии
+22
Боже, яке ж воно кончене
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14.08.2026 17:19 Ответить
+18
Нет предела ********... Подходящее обьяснение всегда найдется.
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14.08.2026 17:21 Ответить
+13
діди в гробу перевертаються бачачи твою морду
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14.08.2026 17:24 Ответить

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