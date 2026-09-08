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Новости Мирные переговоры
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"РФ готова прийти к миру в Украине и надеется на возобновление трехсторонних переговоров", - Песков (обновлено)

В Кремле допустили возобновление переговоров между Украиной, США и РФ

В Кремле уверяют, что РФ якобы готова к мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что говорит Песков?

"Россия готова прийти к миру в Украине, надеется на возобновление трехсторонних переговоров", — заверил Песков.

Он также отметил, что Киеву в вопросах урегулирования "конфликта" (так РФ называет развязанную ею войну в Украине) якобы не хватает гибкости.

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Как сообщалось, Лавров, в свою очередь, заявил, что переговоров о мире нет, Западу не стоит "суетиться" с новыми идеями.

Обновленная информация

Песков также отметил, что "условия мира для Киева будут ухудшаться с затягиванием переговорного процесса".

По его словам, работа американских переговорщиков по "урегулированию в Украине" должно вестись в тишине, в Кремле не хотят ее комментировать.

Участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию в Киеве может осложнить переговорный процесс, убежден представитель российского диктатора.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, 23 июля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.
  • Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.
  • В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.
  • Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.

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Автор: 

Лавров Сергей (2193) Песков Дмитрий (2101) россия (89461)
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Топ комментарии
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Кінь сказав - ніякого миру - нах ця мова?
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08.09.2026 12:26 Ответить
+7
Нее, не готовы, вот когда на болотах не будет работать не один НПЗ и начнёт прилетать баллистика в разные интересные места, от тогда может и будут готовы кацапы...
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08.09.2026 12:40 Ответить
+5
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08.09.2026 12:53 Ответить

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