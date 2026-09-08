"РФ готова прийти к миру в Украине и надеется на возобновление трехсторонних переговоров", - Песков (обновлено)
В Кремле уверяют, что РФ якобы готова к мирному урегулированию в Украине.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорит Песков?
"Россия готова прийти к миру в Украине, надеется на возобновление трехсторонних переговоров", — заверил Песков.
Он также отметил, что Киеву в вопросах урегулирования "конфликта" (так РФ называет развязанную ею войну в Украине) якобы не хватает гибкости.
Как сообщалось, Лавров, в свою очередь, заявил, что переговоров о мире нет, Западу не стоит "суетиться" с новыми идеями.
Обновленная информация
Песков также отметил, что "условия мира для Киева будут ухудшаться с затягиванием переговорного процесса".
По его словам, работа американских переговорщиков по "урегулированию в Украине" должно вестись в тишине, в Кремле не хотят ее комментировать.
Участие представителей европейских стран в контактах по украинскому урегулированию в Киеве может осложнить переговорный процесс, убежден представитель российского диктатора.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 23 июля 2026 года государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Лавров провели встречу.
- Российский министр призвал США "не снабжать" Украину оружием.
- В то же время Рубио заявил, что США продолжат продавать оружие Украине через механизмы НАТО.
- Также госсекретарь США отметил, что предложения россиян в Анкоридже провалились, поскольку это неприемлемо для Украины.
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