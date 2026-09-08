Ужасную войну в Украине невозможно остановить без мирных переговоров с Россией, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа вмешиваются в мирные переговоры, поскольку стремятся положить конец российско-украинской войне, а диалог с Россией для этого необходим.
Об этом он заявил во время мероприятия, организованного Breitbart News, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление о переговорах
"Если не вести переговоры, то остановить эту войну невозможно. Я не знаю, к чему приведут переговоры, но знаю одно: если мы пойдем на трехсторонние переговоры, США окажутся посередине, поскольку европейцы не хотят в них участвовать", - отметил Бессент.
Министр подчеркнул, что путь для Украины все же существует. Он также добавил, что после завершения войн в Украине и Иране рынок нефти будет "очень хорошо обеспечен".
"Когда распался СССР, экономики Польши и Украины были одинаковыми по размеру. Сейчас экономика Польши в три раза больше. Если Украина сможет должным образом управлять своей экономикой, это может стать мощным сдерживающим фактором для россиян", - считает он.
Почему вмешиваются США
Отвечая на вопрос о том, видит ли он приближение соглашения о прекращении войны, Бессент пояснил, что администрация Трампа считала важным присутствие российской делегации на саммите G20, и задал риторический вопрос: как иначе можно закончить войну, если не вести переговоры.
"Если вы не собираетесь вести переговоры, то как вы собираетесь положить конец этой ужасной войне?" - сказал Бессент. По его словам, действия россиян против Украины - "одно из худших явлений, которые он видел за всю свою жизнь".
Визит представителей Трампа в Украину и РФ
- Напомним, 6 сен прибыли в Украину. 5 сентября они находились в России и провели встречу с диктатором Путиным.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Виткофф и Кушнер "везут с собой предложение о прекращении войны".
- Помимо спецпосланцев Трампа, в Украине с официальным визитом находились представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.
- Зеленский провел встречу с посланниками Трампа Виткоффом и Кушнером.
- Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.
- Встреча с американскими специальными посланниками включала три раунда переговоров: ко второму присоединились советники по национальной безопасности стран Е3 — Германии, Франции и Великобритании.
- Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в трехсторонних мирных переговорах.
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Вести и дальше мирные переговоры с Японией??????
Може й досі б перемовлялися...