Ужасную войну в Украине невозможно остановить без мирных переговоров с Россией, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа вмешиваются в мирные переговоры, поскольку стремятся положить конец российско-украинской войне, а диалог с Россией для этого необходим.

Об этом он заявил во время мероприятия, организованного Breitbart News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление о переговорах

"Если не вести переговоры, то остановить эту войну невозможно. Я не знаю, к чему приведут переговоры, но знаю одно: если мы пойдем на трехсторонние переговоры, США окажутся посередине, поскольку европейцы не хотят в них участвовать", - отметил Бессент.

Министр подчеркнул, что путь для Украины все же существует. Он также добавил, что после завершения войн в Украине и Иране рынок нефти будет "очень хорошо обеспечен".

"Когда распался СССР, экономики Польши и Украины были одинаковыми по размеру. Сейчас экономика Польши в три раза больше. Если Украина сможет должным образом управлять своей экономикой, это может стать мощным сдерживающим фактором для россиян", - считает он.

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Почему вмешиваются США

Отвечая на вопрос о том, видит ли он приближение соглашения о прекращении войны, Бессент пояснил, что администрация Трампа считала важным присутствие российской делегации на саммите G20, и задал риторический вопрос: как иначе можно закончить войну, если не вести переговоры.

"Если вы не собираетесь вести переговоры, то как вы собираетесь положить конец этой ужасной войне?" - сказал Бессент. По его словам, действия россиян против Украины - "одно из худших явлений, которые он видел за всю свою жизнь".

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Визит представителей Трампа в Украину и РФ

Напомним, 6 сен прибыли в Украину. 5 сентября они находились в России и провели встречу с диктатором Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Виткофф и Кушнер "везут с собой предложение о прекращении войны".

Помимо спецпосланцев Трампа, в Украине с официальным визитом находились представители европейских партнеров - Франции, Великобритании и Германии.

Зеленский провел встречу с посланниками Трампа Виткоффом и Кушнером.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер, находясь в Киеве, заявил, что президент США Дональд Трамп "полн решимости" положить конец войне РФ против Украины и остановить гибель людей.

Встреча с американскими специальными посланниками включала три раунда переговоров: ко второму присоединились советники по национальной безопасности стран Е3 — Германии, Франции и Великобритании.

Виткофф заявил о "существенном прогрессе" в трехсторонних мирных переговорах.

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