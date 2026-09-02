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Удары Украины по НПЗ в России являются одной из причин энергетического шока в мире, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.
Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине — поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и продукты переработки, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе", — сказал он.
По словам Бессента, среди причин энергетического шока также конфликт в Иране.
Что предшествовало
- Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.
- Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.
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+42 Орест Гарай
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+35 Sashko Slastyon #543422
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