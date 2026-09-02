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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Удары Украины по НПЗ в России являются одной из причин энергетического шока в мире, - Бессент

Удары по НПЗ в РФ вызывают энергетический шок: заявление Бессента

Министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине — поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и продукты переработки, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе", — сказал он.

По словам Бессента, среди причин энергетического шока также конфликт в Иране.

Читайте: Бессент о поддержке Ирана со стороны России: "Послание всем — держитесь подальше"

Что предшествовало

  • Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.
  • Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

Читайте: Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива на фоне украинских атак на НПЗ, - Bloomberg

Автор: 

НПЗ (675) россия (89393) Скотт Бессент (108)
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Топ комментарии
+42
От ****. Тобто це удари України по НПЗ загарбника викликали шок енергетичний на планеті, а не удари рудого лайна по Ірану, який у відповідь паралізував 25% світового видобутку нафти/газу тощо в країнах Перської затоки.
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02.09.2026 16:03 Ответить
+35
Оце вже, ****, знайшов винних НПЗ ми палимо не перший рік. Але нафта виросла лише після вашого Ормузького конфузу.
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02.09.2026 16:05 Ответить
+29
Він там не переплутав черговість причин шоку?
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02.09.2026 16:02 Ответить

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