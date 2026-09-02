Удары Украины по НПЗ в России являются одной из причин энергетического шока в мире, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент назвал удары Украины по российским НПЗ одной из причин энергетического шока в мире.

Об этом он заявил в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине — поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и продукты переработки, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе", — сказал он.

По словам Бессента, среди причин энергетического шока также конфликт в Иране.

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Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора привели к масштабному дефициту топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

Ранее сообщалось, что на фоне дефицита топлива правительство России продлило ограничения на экспорт бензина из страны до конца 2026 года.

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