Удари України по НПЗ в Росії є однією з причин енергетичного шоку в світі, - Бессент

Міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми зараз переживаємо енергетичний шок через війну в Україні - оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та продукти переробки, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі", - сказав він.

За словами Бессента, серед причин енергетичного шоку також конфлікт в Ірані.

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Що передувало

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

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