3 628 57
Удари України по НПЗ в Росії є однією з причин енергетичного шоку в світі, - Бессент
Міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.
Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми зараз переживаємо енергетичний шок через війну в Україні - оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та продукти переробки, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі", - сказав він.
За словами Бессента, серед причин енергетичного шоку також конфлікт в Ірані.
Що передувало
- Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
- Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.
Топ коментарі
+35 Орест Гарай
показати весь коментар02.09.2026 16:03 Відповісти Посилання
+30 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар02.09.2026 16:05 Відповісти Посилання
+23 Olifant
показати весь коментар02.09.2026 16:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль