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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Удари України по НПЗ в Росії є однією з причин енергетичного шоку в світі, - Бессент

Удари по НПЗ в РФ створюють енергетичний шок: заява Бессента

Міністр фінансів США Скот Бессент назвав удари України по російських НПЗ однією з причин енергетичного шоку у світі.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми зараз переживаємо енергетичний шок через війну в Україні - оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та продукти переробки, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі", - сказав він.

За словами Бессента, серед причин енергетичного шоку також конфлікт в Ірані.

Читайте: Бессент про підтримку Ірану Росією: "Послання до всіх - тримайтеся подалі"

Що передувало

  • Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
  • Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.

Читайте: Росія продовжила заборону експорту дизеля на тлі українських атак на НПЗ, - Bloomberg

Автор: 

НПЗ (810) росія (47575) Бессент Скот (114)
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Топ коментарі
+35
От ****. Тобто це удари України по НПЗ загарбника викликали шок енергетичний на планеті, а не удари рудого лайна по Ірану, який у відповідь паралізував 25% світового видобутку нафти/газу тощо в країнах Перської затоки.
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02.09.2026 16:03 Відповісти
+30
Оце вже, ****, знайшов винних НПЗ ми палимо не перший рік. Але нафта виросла лише після вашого Ормузького конфузу.
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02.09.2026 16:05 Відповісти
+23
Він там не переплутав черговість причин шоку?
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02.09.2026 16:02 Відповісти

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