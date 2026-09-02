Бессент про підтримку Ірану Росією: "Послання до всіх - тримайтеся подалі"

Міністр фінансів США Скот Бессент закликав всі країни, зокрема Росію, не допомагати Ірану та "триматися подалі".

Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Журналіст сказав, що вчора росіяни зустрічалися з іранськими посадовцями і, по суті, сказали: "Ми вас підтримуємо, ми вам допоможемо".

"Що б ви переказали росіянам?" - запитав ведучий.

"Послухайте, моє послання до всіх - тримайтеся подалі. Ми всі хочемо, щоб цей конфлікт закінчився. І найшвидший спосіб припинити цей конфлікт - це щоб ніхто не надавав жодної підтримки цьому режиму.

Ми збираємося розірвати всі зв’язки, які вони мають із зовнішнім світом. Наприклад, минулої п’ятниці ми запровадили санкції проти дубайських філій єгипетського банку, які з 2025 року надали режиму понад 1,8 мільярда доларів. І ми збираємося системно пройтися та усунути кожного подібного недобросовісного гравця", - відповів міністр фінансів США.

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Що передувало?

Раніше видання FT повідомило, що протягом багатьох років Москва таємно сприяє Тегерану у створенні надзвукових крилатих ракет. Це є одним із наймасштабніших відомих випадків передачі стратегічних військових технологій з боку РФ до Ірану.

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