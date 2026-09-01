Трамп знову пригрозив Ірану: наступний удар буде набагато масштабнішим

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран зазнає значно сильнішого удару, якщо вирішить відповісти на останню атаку США. За його словами, Вашингтон може завдати Ірану ще потужнішого удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Європейської правди з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

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Трамп пригрозив Ірану новим ударом

Цього дня американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.

Трамп заявив, що США завдають ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. За його словами, атака стала відповіддю на спробу Ірану встановити морські міни у протоці, а також на обстріл американської військової бази в Йорданії.

"У цей момент Сполучені Штати завдають ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. Ці удари є масштабними та потужними", – написав Трамп.

Він зазначив, що міни в Ормузькій протоці наразі відсутні, оскільки їх, за його словами, повністю вилучили або підірвали. Також Трамп заявив, що вісім ракет, якими обстріляли американську базу в Йорданії, були успішно збиті.

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Наступний удар буде набагато сильнішим, - Трамп

Трамп назвав американський удар "цілком виправданим" і заявив, що Іран може зіткнутися з новою атакою у разі відповіді.

За його словами, наступний удар буде "набагато сильнішим та масштабнішим".

Водночас президент США додав, що це не буде найпотужніший удар із можливих.

"Найпотужніший удар ще чекає свого часу, і коли він пролунає, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало!" – заявив Трамп.