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Новини Операція США проти Ірану
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США почали нову хвилю ударів по Ірану

Нові удари США по Ірану

Американські збройні сили завдали ударів по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

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У CENTCOM пояснили причину ударів

У Центральному командуванні США заявили, що атака стала відповіддю на нещодавні спроби КВІР атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці, а також американських військовослужбовців, які перебувають у цьому регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.

Також Трамп заявляв, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.

У неділю США здійснили першу за понад місяць атаку на Іран. Американські військові завдали удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак.

У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти на базах в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії.

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Автор: 

Іран (3238) США (22535) Трамп Дональд (8180) Ормузька протока (299)
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Топ коментарі
+5
***** звелів підняти ціни на нафту?
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01.09.2026 20:39 Відповісти
+3
та всьо всьо. протока імені трампа. все ж таки Україна задала тренд у 2019 році по вибору дегенератів. пишаюся.
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01.09.2026 20:47 Відповісти
+2
Після того як вчора Сілуванов привіз Тромбу камаз шекелів, Тромб піднімає ціну на нафту після економічного форуму з рашистами.
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01.09.2026 20:43 Відповісти

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