США почали нову хвилю ударів по Ірану

Американські збройні сили завдали ударів по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

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У CENTCOM пояснили причину ударів

У Центральному командуванні США заявили, що атака стала відповіддю на нещодавні спроби КВІР атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці, а також американських військовослужбовців, які перебувають у цьому регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.

Також Трамп заявляв, що США відреагують на нічний удар Ірану по американських військових базах у Йорданії.

У неділю США здійснили першу за понад місяць атаку на Іран. Американські військові завдали удару по двох іранських ракетних установках на острові Ларак.

У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти на базах в Об'єднаних Арабських Еміратах та Йорданії.

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