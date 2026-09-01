Міністр Сухопутних військ США Дрісколл залишає посаду

Міністр сухопутних військ США Деніел Дрісколл йде у відставку після 18 місяців роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це повідомили у Білому домі.

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Що відомо?

Причину відставки Дрісколла, який є другом віцепрезидента Джей Ді Венса, не називають, проте раніше повідомлялось про напруженість у відносинах з міністром війни Пітом Гегсетом.

"Міністр Дрісколл був надзвичайно ефективним у просуванні порядку денного президента Трампа щодо "Знову зробити Америку сильною" в Міністерстві армії, забезпечуючи видатне керівництво під час історичних військових операцій, відновлюючи акцент на готовності та бойовій спроможності, сприяючи переговорам між Росією та Україною та багато іншого. Армія Сполучених Штатів стала могутнішою, ніж будь-коли, завдяки його роботі разом із головнокомандувачем і міністром війни", - сказала речниця Білого дому Анна Келлі.

Видання зауважує, що відставка Дрісколла сталася після звільнення одного з його союзників з армії, а також після згортання програми безпілотників, яку він підтримував.

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Глава Пентагону Гегсет у квітні раптово звільнив найвищого за званням військового керівника армії, генерала Ренді Джорджа. У червні командувач армії США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью несподівано також пішов у відставку.

Дрісколл - ветеран війни в Іраку, інвестор у технологічні галузі та колишній радник Венса, з яким Дрісколл познайомився в юридичній школі Єльського університету.

На посаді міністра армії Дрісколлу доручили роль ключового переговорника, який мав покласти край війні між Росією та Україною. Він також був головною рушійною силою, яка намагалася скоротити бюрократичну тяганину для військових підрядників, щоб швидко розробляти більше безпілотників та засобів боротьби з ними, оскільки воєнні дії у світі швидко змінюються, нагадали журналісти.

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