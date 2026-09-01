США втричі збільшать виробництво ракет для Patriot та у чотири рази - для THAAD
США суттєво нарощують виробництво компонентів для ракет-перехоплювачів систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot і THAAD.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство війни США.
Зазначається, що відомство уклало семирічні угоди з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin. Вони передбачають збільшення виробничих потужностей та прискорення постачання критично важливих компонентів для перехоплювачів.
Виробництво ракет PAC-3 MSE збільшать утричі
У межах домовленостей США планують утричі збільшити виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot.
Також виробництво перехоплювачів для системи THAAD планують збільшити в чотири рази.
Пентагон має намір створити виробничу базу, яка дозволить підтримувати підвищені темпи випуску ракет та їхніх компонентів у наступні роки.
США нарощують запаси перехоплювачів
Рішення про збільшення виробництва ухвалили на тлі високого попиту на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Крім того, США мають значні витрати власних запасів ракет-перехоплювачів.
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