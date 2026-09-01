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Новини Ракети до Patriot
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США втричі збільшать виробництво ракет для Patriot та у чотири рази - для THAAD

patriot

США суттєво нарощують виробництво компонентів для ракет-перехоплювачів систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot і THAAD.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство війни США.

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Зазначається, що відомство уклало семирічні угоди з компаніями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) та Lockheed Martin. Вони передбачають збільшення виробничих потужностей та прискорення постачання критично важливих компонентів для перехоплювачів.

Виробництво ракет PAC-3 MSE збільшать утричі

У межах домовленостей США планують утричі збільшити виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE, які використовуються комплексами Patriot.

Також виробництво перехоплювачів для системи THAAD планують збільшити в чотири рази.

Пентагон має намір створити виробничу базу, яка дозволить підтримувати підвищені темпи випуску ракет та їхніх компонентів у наступні роки.

США нарощують запаси перехоплювачів

Рішення про збільшення виробництва ухвалили на тлі високого попиту на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Крім того, США мають значні витрати власних запасів ракет-перехоплювачів.

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виробництво (778) США (22535) Patriot (606)
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Топ коментарі
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Я веду мову про ракети ''Петріот'', які збивають балістику і про які постійно говорить Зе, що нам їх не дають. А наші ракети і систему ППО ''Кільчень'' чи з іншою назвою ми давно мали б зробити. Але в нас монополія на ''освоєння'' мільярдів фірмою ''Роги та копита'', які раніше ніколи не проектували ракети і протиракетні системи.
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01.09.2026 08:14 Відповісти

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