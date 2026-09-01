США в три раза увеличат производство ракет для Patriot и в четыре раза - для THAAD
США существенно наращивают производство компонентов для ракет-перехватчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны США.
Отмечается, что ведомство заключило семилетние соглашения с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Они предусматривают увеличение производственных мощностей и ускорение поставок критически важных компонентов для перехватчиков.
Производство ракет PAC-3 MSE увеличат в три раза
В рамках соглашений США планируют в три раза увеличить производство перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot.
Также производство перехватчиков для системы THAAD планируется увеличить в четыре раза.
Пентагон намерен создать производственную базу, которая позволит поддерживать повышенные темпы выпуска ракет и их компонентов в последующие годы.
США наращивают запасы перехватчиков
Решение об увеличении производства было принято на фоне высокого спроса на системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, США испытывают значительный расход собственных запасов ракет-перехватчиков.
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Нам ракети і систему ППО мав був зробити Зе, але б тоді не вистачило грошей на ''Династію'', міндичів, цукнрманів, мудрих та інших.
Підсанкційний іран, наш ворог і друг росії за пару років створив і свою систему ППО і балістику, США нічого не можуть з ними зробити. А ще, вони не розміновували свої мінні поля і не виходили зі своїх укриттів, а навпаки закопувалися.