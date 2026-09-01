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Новости Ракеты к Patriot
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США в три раза увеличат производство ракет для Patriot и в четыре раза - для THAAD

patriot

США существенно наращивают производство компонентов для ракет-перехватчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны США.

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Отмечается, что ведомство заключило семилетние соглашения с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Они предусматривают увеличение производственных мощностей и ускорение поставок критически важных компонентов для перехватчиков.

Производство ракет PAC-3 MSE увеличат в три раза

В рамках соглашений США планируют в три раза увеличить производство перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot.

Также производство перехватчиков для системы THAAD планируется увеличить в четыре раза.

Пентагон намерен создать производственную базу, которая позволит поддерживать повышенные темпы выпуска ракет и их компонентов в последующие годы.

США наращивают запасы перехватчиков

Решение об увеличении производства было принято на фоне высокого спроса на системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, США испытывают значительный расход собственных запасов ракет-перехватчиков.

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Автор: 

производство (651) США (30401) Patriot (571)
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Топ комментарии
+2
Я веду мову про ракети ''Петріот'', які збивають балістику і про які постійно говорить Зе, що нам їх не дають. А наші ракети і систему ППО ''Кільчень'' чи з іншою назвою ми давно мали б зробити. Але в нас монополія на ''освоєння'' мільярдів фірмою ''Роги та копита'', які раніше ніколи не проектували ракети і протиракетні системи.
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01.09.2026 08:14 Ответить
+1
В США є Трамп і він замовив ракети для захисту США і партнерів. В Україні є Зе, але він вирішив, що не потрібно робити ракети для захисту українців, їм достатньо повідомити, що нам ракети не дали США і Європа і нарід ще дужче полюбить Зе за його турботу.
Нам ракети і систему ППО мав був зробити Зе, але б тоді не вистачило грошей на ''Династію'', міндичів, цукнрманів, мудрих та інших.
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01.09.2026 08:07 Ответить
+1
Ви неуважно прочитали мій коментар. Якби ми зробили свою '''Кільчень'', то в нас було більше можливостей збивати балістику. Але нам після 2019 року потрібні вкрай були асфальтоукладчики і бітумовозки, війни ж в нас не було?
Підсанкційний іран, наш ворог і друг росії за пару років створив і свою систему ППО і балістику, США нічого не можуть з ними зробити. А ще, вони не розміновували свої мінні поля і не виходили зі своїх укриттів, а навпаки закопувалися.
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01.09.2026 08:28 Ответить

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