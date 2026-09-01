США в три раза увеличат производство ракет для Patriot и в четыре раза - для THAAD

США существенно наращивают производство компонентов для ракет-перехватчиков систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны США.

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Отмечается, что ведомство заключило семилетние соглашения с компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) и Lockheed Martin. Они предусматривают увеличение производственных мощностей и ускорение поставок критически важных компонентов для перехватчиков.

Производство ракет PAC-3 MSE увеличат в три раза

В рамках соглашений США планируют в три раза увеличить производство перехватчиков PAC-3 MSE, которые используются комплексами Patriot.

Также производство перехватчиков для системы THAAD планируется увеличить в четыре раза.

Пентагон намерен создать производственную базу, которая позволит поддерживать повышенные темпы выпуска ракет и их компонентов в последующие годы.

США наращивают запасы перехватчиков

Решение об увеличении производства было принято на фоне высокого спроса на системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, США испытывают значительный расход собственных запасов ракет-перехватчиков.

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