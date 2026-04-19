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Новини Співпраця України та США
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США переймають досвід України у веденні війни, - Дрісколл

Армія США переглядає власні стандарти, спираючись на успіхи ЗСУ

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Сполучені Штати переймають досвід України в підході до ведення війни. Зокрема, в частині інновацій.

Про це він сказав під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США, цитує Clash Report, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США впроваджують досвід України 

Дрісколл нагадав, що особисто відвідував Київ для консультацій з українським керівництвом. За словами американського міністра, США переймають український досвід ведення війни. 

"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт. Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали",- сказав Дрісколл.

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Досвід України вивчають і в Європі

Раніше повідомлялося, що Бундесвер планує розширити залучення українських інструкторів із бойовим досвідом до підготовки німецьких солдатів у навчальних центрах.

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Автор: 

США (26994) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+6
А що буде з американською зброяркою якщо Україна виграє війну без американської зброї, або програє з американською зброєю? Схоже що за будь якого розкладу європейський ринок для американців буде закритим, бо всім вже зрозуміло що на американців не варто покладатися в питаннях оборони та постачання зброї. Та й "Трамп" може бути не останнім ідіотом в США, там таких , схоже багато. Один Венс чого вартий. А міністр війни? Взагалі тупий мага-чорт. Потрібно нарощувати власне виробництво і розробку ******** зброї.
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19.04.2026 00:42 Відповісти
+4
чого тільки варта британська ядерка, яка на самому ділі американська
і питання наскільки самостійна Британія в її використанні (як шо шо) остається відкритим.
в Европі тільки Франція має свій ядер - за це їм можна, і зокрема пану Де Голю, можна тільки поаплодувати!
далекоглядний чолов'яга був - не віддавав ядерку, а робив.
навіть ціною виходу із НАТО в свій чяс...
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19.04.2026 01:06 Відповісти
+3
США переймає досвід це чудово, в Чого Україна наприклад не переймає відношення офіцерів до солдат і навпаки у США? (Вони там на рівнях спілкуються без всяких приставок пан чи щось інше) Чого не переймає грошове забезпечення, якісне обмундирування від держави, пільги якісне військове навчання не в дірявих смердючих палатках? І далі , і подібне і таке інше?
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19.04.2026 00:37 Відповісти

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