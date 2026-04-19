США переймають досвід України у веденні війни, - Дрісколл

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Сполучені Штати переймають досвід України в підході до ведення війни. Зокрема, в частині інновацій.

Про це він сказав під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США, цитує Clash Report, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США впроваджують досвід України

Дрісколл нагадав, що особисто відвідував Київ для консультацій з українським керівництвом. За словами американського міністра, США переймають український досвід ведення війни.

"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт. Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали",- сказав Дрісколл.

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Досвід України вивчають і в Європі

Раніше повідомлялося, що Бундесвер планує розширити залучення українських інструкторів із бойовим досвідом до підготовки німецьких солдатів у навчальних центрах.

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