США переймають досвід України у веденні війни, - Дрісколл
Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Сполучені Штати переймають досвід України в підході до ведення війни. Зокрема, в частині інновацій.
Про це він сказав під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США, цитує Clash Report, повідомляє Цензор.НЕТ.
США впроваджують досвід України
Дрісколл нагадав, що особисто відвідував Київ для консультацій з українським керівництвом. За словами американського міністра, США переймають український досвід ведення війни.
"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт. Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали",- сказав Дрісколл.
Досвід України вивчають і в Європі
Раніше повідомлялося, що Бундесвер планує розширити залучення українських інструкторів із бойовим досвідом до підготовки німецьких солдатів у навчальних центрах.
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і питання наскільки самостійна Британія в її використанні (як шо шо) остається відкритим.
в Европі тільки Франція має свій ядер - за це їм можна, і зокрема пану Де Голю, можна тільки поаплодувати!
далекоглядний чолов'яга був - не віддавав ядерку, а робив.
навіть ціною виходу із НАТО в свій чяс...