Новости Сотрудничество Украины и США
США перенимают опыт Украины в ведении войны, - Дрисколл

Армия США пересматривает собственные стандарты, опираясь на успехи ВСУ

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Соединенные Штаты перенимают опыт Украины в подходе к ведению войны. В частности, в части инноваций.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, цитирует Clash Report, сообщает Цензор.НЕТ.

США внедряют опыт Украины 

Дрисколл напомнил, что лично посещал Киев для консультаций с украинским руководством. По словам американского министра, США перенимают украинский опыт ведения войны. 

"Они коренным образом изменили то, как люди ведут конфликт. Они проделали абсолютно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем многие уроки, которые они нам дали", — сказал Дрисколл.

Опыт Украины изучают и в Европе

Ранее сообщалось, что Бундесвер планирует расширить привлечение украинских инструкторов с боевым опытом к подготовке немецких солдат в учебных центрах.

Топ комментарии
+5
А що буде з американською зброяркою якщо Україна виграє війну без американської зброї, або програє з американською зброєю? Схоже що за будь якого розкладу європейський ринок для американців буде закритим, бо всім вже зрозуміло що на американців не варто покладатися в питаннях оборони та постачання зброї. Та й "Трамп" може бути не останнім ідіотом в США, там таких , схоже багато. Один Венс чого вартий. А міністр війни? Взагалі тупий мага-чорт. Потрібно нарощувати власне виробництво і розробку ******** зброї.
19.04.2026 00:42 Ответить
+4
чого тільки варта британська ядерка, яка на самому ділі американська
і питання наскільки самостійна Британія в її використанні (як шо шо) остається відкритим.
в Европі тільки Франція має свій ядер - за це їм можна, і зокрема пану Де Голю, можна тільки поаплодувати!
далекоглядний чолов'яга був - не віддавав ядерку, а робив.
навіть ціною виходу із НАТО в свій чяс...
19.04.2026 01:06 Ответить
+3
США переймає досвід це чудово, в Чого Україна наприклад не переймає відношення офіцерів до солдат і навпаки у США? (Вони там на рівнях спілкуються без всяких приставок пан чи щось інше) Чого не переймає грошове забезпечення, якісне обмундирування від держави, пільги якісне військове навчання не в дірявих смердючих палатках? І далі , і подібне і таке інше?
19.04.2026 00:37 Ответить
Шо ти там переймаєш? В кварталі вакансій нема.
19.04.2026 00:33 Ответить
А шо вони переймають? Україна обороняеться, а США напада.
19.04.2026 09:50 Ответить
Це те про що постійно питає Бутусов, але немає перш за все політичного рішення, видно теперішній стан речей повністю задовільняє головноко..
19.04.2026 03:16 Ответить
"Вони там на рівнях спілкуються без всяких приставок пан чи щось інше" - та наче ж "сер" кажуть вкінці при відповіді та спочатку, якщо звертаються
19.04.2026 06:56 Ответить
а нам що з того?
19.04.2026 00:37 Ответить
парасольки НАТО у нас нема і не буде, ніякої парасольки і ніяких гарантій безпеки, лише війна
19.04.2026 00:39 Ответить
Тепер і в них яйця для армії здорозчають?
19.04.2026 00:37 Ответить
точно, йузік з лисим в штати переїхали. передавати свій досвід по набиванню патріотічєских татушечєк. а то в іспанії стрьомно стало навіть пару=трійку ячєєк з яйцями на вранішній легкий перекус собі піднести.
19.04.2026 00:42 Ответить
А що буде з американською зброяркою якщо Україна виграє війну без американської зброї, або програє з американською зброєю? Схоже що за будь якого розкладу європейський ринок для американців буде закритим, бо всім вже зрозуміло що на американців не варто покладатися в питаннях оборони та постачання зброї. Та й "Трамп" може бути не останнім ідіотом в США, там таких , схоже багато. Один Венс чого вартий. А міністр війни? Взагалі тупий мага-чорт. Потрібно нарощувати власне виробництво і розробку ******** зброї.
19.04.2026 00:42 Ответить
Европейський зброярний ринок не буде закритий для американців в близькому майбутньому,
там стільки американської зброї, що або викидуй, або співпрацюй, щоби
піддержувати все це в належному стані (запчястини, софт)
довго розкачювалась Европа, на жаль, от і впала в залежність.
за мага ідіотів згоден відразу і на всі 100%.
19.04.2026 00:54 Ответить
Зараз "так". Залежність велика. Та вже всім ясно що "дозвіл на застосування" та залежність по запчастинам і амуніції занадто дорого обходиться європейцям. Воно ж, як кажуть, "ламати не будувати". Будувати своє довго, а чуже можуть забрати або перестати супроводжувати в будь який момент. До того ж велика частина розробок США відбулася завдяки європейським науковцям які безкоштовно передавали "світовому поліцейському" і "союзнику по НАТО" фахівців та свої оригінальні розробки, які в США швидко втілювали в діючі зразки. Тепер США ніхто нічого передавати не буде, щоб потім втридорога купувати та ще й вислуховувати образи і знеажливі претензії. Ну і хто ж з поміж промислово та науково-розвинених країн буде співпрацювати з США після Трампа? Багато розробників має європейське коріння та освіту і вони можуть повернутися додому і не патентувати свої винаходи, розробки та інновації в США. З часом це призведе до відставання США. За військові бази в Європі після війни США не платили ні цента. Тепер доведеться платити.
19.04.2026 02:05 Ответить
після трампа вже ніхто не буде вірити Америку "яка захистить".
можливо це єдине сумнівне "здобуття" доні і є,
що він дав зрозуміти - прокидайтесь вже,
скатуйтесь вже з дівана і самі за себе дбайте,
бо ви мені до звізди, мені всі до звізди крім мене самого!
а так дурко дурком, хамло і брехуняра - сором нації і родини.
вся ця переорієнтація потребує певного чясу...
19.04.2026 02:27 Ответить
Після Другої Світової США отримували преференції в торгівлі, в оренді, в логістиці, в тарифах, інформатиці, фінансах в обмін на виконання ролі "світового поліцейського" та Інтернет провайдера. Це як мені сьогодні потрібно придбати якусь річ, то я купую польську дорожче бо це союзник, а не китайську дешевше, бо це ворог і союзник ворога. Після Трампа преференції для США в усіх галузях будуть поступово згортатися, а торгівля в доларах через американські платіжні системи буде скорочуватися (а це прибутки США 15 трильйоні на рік!). Державний борг США до кінця року сягне 40 трильйонів доларів, що перевищує річний ВВП країни. Тільки обслуговування боргу коштує 1 трильйон щороку. А якщо внутрішні фонди та іноземні інвестори (31%) пред'являть до оплати? Тоді це буде вже не просто дефолт, а остаточний і повний дефолт. США протягом повоєнних десятиліть жили в борг споживаючи вдвічі більше ніж самі заробляли і виробляли. Економічні раби самі приїздили і багато років працювали за 25% зарплати американців. Все. Трамп цю «лавочку» зачинив. Тепер тільки падіння. Протверезіння чекає на всіх. Не тільки на Європу. На Америку також. Але Європа в ЄС вистоїть. А з ким має вистояти США? З Венесуелою? З Кубою? З Мексикою та Колумбією? Трамп це як регулярна ін'єкція талію в організм - спершу сліпота, а далі виснаження…
19.04.2026 09:35 Ответить
французы красавцы
После позора виши у них есть атомный авианосец, и строят второй. И есть подлодки с атомными ракетами. Макрон сказал просто после понтов ***** - а у нас тоже есть ядерное оружие
19.04.2026 01:27 Ответить
за одного наляканого безліч неналяканих дають,
а Де Голь цей позор виши пережив на собі і більше такої
лихої години для своєї Батьківщінi не хотів - і він таки свого спромігся.
Красень!
19.04.2026 01:39 Ответить
Світ не хоче, щоб Україна була «сильною і самостійною», бо сильна Україна з власними «останніми аргументами» стає некерованою. Західні політики звикли керувати ситуацією, балансуючи між інтересами. Україна з «вагою ЯЗ» - це країна, яка сама встановлює правила гри у Східній Європі!
19.04.2026 03:19 Ответить
не має значєння чого хочє "світ" від України,
має значення чого хочють українці для самих себе.
хочють клована? - мають.
а тепер вони, українці, щє залишені без права виборів під чяс віс війни.
ну і хто відповість на просте питання - а коли ж закінчеться війна і будудь вибори?
19.04.2026 03:28 Ответить
з таким підходом і діти посивіють при буба-сині - ****, дінастію викормлюємо!
19.04.2026 03:35 Ответить
"Амеиканську ядерку створювали британці в складі робочої групи з 1943 по 1946 рік. В 1946 американці виштовхали британців за двері і засекретили всю документацію для Британців. Британці розпочали власну програму і створили власну ядерну зброю на своїх потужностях. Сьогодні британці користуються американськими носіями типу трайдент, але ядерні боєголовки у них виробляються по власній технології на власних виробництвах. Тому ваша теза про "не самостійність" і повну залежність від США Британії в застосуванні ЯО не коректна.
19.04.2026 09:41 Ответить
Який прогрес... Від "https://zn.ua/ukr/war/chas-zakinchuvati-tse-lajno-u-ft-rozpovili-podrobitsi-nudotnikh-peremovin-driskolla-z-jevropejtsjami-.html#:~:text=%D0%94%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94,%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%89%D0%BE%20%22%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%22. час закінчувати це лайно" до "ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали"
19.04.2026 00:43 Ответить
еге ж.

ще зовсім недаво цей гівн....юк наїзжав на Україну

.
19.04.2026 00:52 Ответить
Не соромтеся а долучайтеся до навчання боронячи на полі бою світову демократію.
19.04.2026 00:51 Ответить
УГУ і тому пуляють на 1 шахед по 2 петріот ракети)))

Якщо чесно піхота США програла б розгромом українській без підтримки з повітря

В принципі як і всі армії світу. В ******* війну вміють лише Україна і РФ
19.04.2026 00:56 Ответить
Щось я думаю, що й повітряна підтримка не допомогла б..
19.04.2026 01:03 Ответить
Федоров возможно спас Украину внедрив в армию передовые системы управления и лучшие волонтерские наработки. В нашей ситуации просто хорошего управляющего недостаточно для выживания, нужен был фанатичный реформатор. Он конечно совершает ошибки, но я еще не слышал от экспертов, что нужно убрать Федорова и полностью откатить его реформы
19.04.2026 01:22 Ответить
переслати ілона?
теж технарь-Геній (тут без жарт) і теж "реформатор" з бензопілою і зігами. так треба?
19.04.2026 02:04 Ответить
Маск не є технічним генієм. Усі технічні розробки робив не він, а інші, він лише приєднувався. Геній-менеджер - можливо, але не технарь.
19.04.2026 08:19 Ответить
а давайте закриємо протоку з Дісни в Дніпро і обратно?
і за пропливалово з кожної моторки будемо брати лещями?
19.04.2026 03:48 Ответить
скоро в Києві буде своя даунбасятська криворогата фут-арена!
стадіон Дінамо, імені Лобановського - буде імені БУБИ!
і Київ переїде в Польщю...
19.04.2026 05:45 Ответить
ще одно з тих кончених трампліністів знову..ідіть на куй.. Венсу привіт, ідіоти...
19.04.2026 07:15 Ответить
Досвід вони візьмуть, натомість дадуть великий та потужний собачій пеніс.
19.04.2026 07:42 Ответить
100 вісімнацята доніна перемога за яку плачю я
19.04.2026 07:42 Ответить
За досвід треба платити. США готові це робити, чи нахаляву хочуть? Цей Дрісколл ліпший друг Венса, який нам вказував про "декілька кілометрів, які не жалко". Миротворець хрінов.
19.04.2026 08:16 Ответить
 
 