США перенимают опыт Украины в ведении войны, - Дрисколл

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Соединенные Штаты перенимают опыт Украины в подходе к ведению войны. В частности, в части инноваций.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, цитирует Clash Report, сообщает Цензор.НЕТ.

США внедряют опыт Украины

Дрисколл напомнил, что лично посещал Киев для консультаций с украинским руководством. По словам американского министра, США перенимают украинский опыт ведения войны.

"Они коренным образом изменили то, как люди ведут конфликт. Они проделали абсолютно потрясающую работу в области инноваций, и я публично заявлял, что мы многому учимся у них и внедряем многие уроки, которые они нам дали", — сказал Дрисколл.

Опыт Украины изучают и в Европе

Ранее сообщалось, что Бундесвер планирует расширить привлечение украинских инструкторов с боевым опытом к подготовке немецких солдат в учебных центрах.

