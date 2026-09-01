Министр Сухопутных войск США Дрисколл покидает свой пост

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл уходит в отставку после 18 месяцев работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили в Белом доме.

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Что известно?

Причину отставки Дрисколла, который является другом вице-президента Джей Ди Вэнса, не называют, однако ранее сообщалось о напряженности в отношениях с министром обороны Питом Хэгсетом.

"Министр Дрисколл был чрезвычайно эффективен в продвижении повестки дня президента Трампа по программе "Сделаем Америку снова сильной" в Министерстве армии, обеспечивая выдающееся руководство во время исторических военных операций, возвращая акцент на готовность и боеспособность, содействуя переговорам между Россией и Украиной и многое другое. Армия Соединенных Штатов стала сильнее, чем когда-либо, благодаря его работе вместе с главнокомандующим и министром обороны", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Издание отмечает, что отставка Дрисколла произошла после увольнения одного из его союзников из армии, а также после свертывания программы беспилотников, которую он поддерживал.

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Глава Пентагона Хегсет в апреле внезапно уволил самого высокопоставленного военного руководителя армии, генерала Рэнди Джорджа. В июне командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью также неожиданно ушел в отставку.

Дрисколл - ветеран войны в Ираке, инвестор в технологические отрасли и бывший советник Вэнса, с которым Дрисколл познакомился в юридической школе Йельского университета.

На посту министра армии Дрисколлу поручили роль ключевого переговорщика, который должен был положить конец войне между Россией и Украиной. Он также был главной движущей силой, которая пыталась сократить бюрократическую волокиту для военных подрядчиков, чтобы быстро разрабатывать больше беспилотников и средств борьбы с ними, поскольку военные действия в мире быстро меняются, напомнили журналисты.

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