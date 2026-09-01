США начали новую волну ударов по Ирану
Американские вооруженные силы нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
В CENTCOM объяснили причину ударов
В Центральном командовании США заявили, что атака стала ответом на недавние попытки КВИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, а также американских военнослужащих, находящихся в этом регионе.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.
Также Трамп заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.
В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.
В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.
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