США начали новую волну ударов по Ирану

Американские вооруженные силы нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

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В CENTCOM объяснили причину ударов

В Центральном командовании США заявили, что атака стала ответом на недавние попытки КВИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, а также американских военнослужащих, находящихся в этом регионе.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.

Также Трамп заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.

В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.

В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

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