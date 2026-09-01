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Новости Операция США против Ирана
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США начали новую волну ударов по Ирану

Новые удары США по Ирану

Американские вооруженные силы нанесли удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

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В CENTCOM объяснили причину ударов

В Центральном командовании США заявили, что атака стала ответом на недавние попытки КВИР атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе, а также американских военнослужащих, находящихся в этом регионе.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану в районе Ормузского пролива для противодействия атакам на суда.

Также Трамп заявлял, что США отреагируют на ночной удар Ирана по американским военным базам в Иордании.

В воскресенье США нанесли первый за более чем месяц удар по Ирану. Американские военные нанесли удар по двум иранским ракетным установкам на острове Ларак.

В ответ Иран атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании.

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Автор: 

Иран (3166) США (30408) Трамп Дональд (8142) Ормузский пролив (219)
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Топ комментарии
+5
***** звелів підняти ціни на нафту?
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01.09.2026 20:39 Ответить
+3
та всьо всьо. протока імені трампа. все ж таки Україна задала тренд у 2019 році по вибору дегенератів. пишаюся.
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01.09.2026 20:47 Ответить
+3
последние одинадцать Патриот.
Дональд Фредович, хоть один для музея оставьте.
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01.09.2026 20:51 Ответить

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