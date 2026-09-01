Трамп вновь пригрозил Ирану: следующий удар будет гораздо более масштабным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран понесет гораздо более сильный удар, если решит ответить на последнюю атаку США. По его словам, Вашингтон может нанести Ирану еще более мощный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды" со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social.

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Трамп пригрозил Ирану новым ударом

В этот день американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

Трамп заявил, что США наносят удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива. По его словам, атака стала ответом на попытку Ирана установить морские мины в проливе, а также на обстрел американской военной базы в Иордании.

"В данный момент Соединенные Штаты наносят удары по иранским целям вблизи Ормузского пролива. Эти удары являются масштабными и мощными", — написал Трамп.

Он отметил, что мин в Ормузском проливе в настоящее время нет, поскольку их, по его словам, полностью изъяли или взорвали. Также Трамп заявил, что восемь ракет, которыми обстреляли американскую базу в Иордании, были успешно сбиты.

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Следующий удар будет гораздо сильнее, — Трамп

Трамп назвал американский удар "вполне оправданным" и заявил, что Иран может столкнуться с новой атакой в случае ответа.

По его словам, следующий удар будет "гораздо сильнее и масштабнее".

В то же время президент США добавил, что это не будет самый мощный удар из возможных.

"Самый мощный удар еще впереди, и когда он прозвучит, от Исламской Республики Иран останется очень мало!" — заявил Трамп.