РФ таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети проти флоту США, - FT
Протягом багатьох років Москва таємно сприяє Тегерану у створенні надзвукових крилатих ракет. Це є одним із наймасштабніших відомих випадків передачі стратегічних військових технологій з боку РФ до Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Проєкт C430L: мета та загрози надзвукових ракет Ірану
Витік російської кореспонденції, інформація про переміщення фахівців та аналіз оборонних патентів дозволили FT викрити секретний проєкт C430L, що стартував у 2023 році та діяв навіть у період збройного протистояння США й Ізраїлю проти Ірану. У межах цієї ініціативи провідні російські інженери-ракетники допомагали Тегерану розробляти новітнє озброєння, покликане створити загрозу для авіаносців та кораблів США у Близькосхідному регіоні.
За даними видання, основна мета C430L - допомогти Ірану розробити прямоточний повітряно-реактивний двигун (ramjet), який дозволяє крилатій ракеті летіти зі швидкістю в кілька разів вищою за швидкість звуку.
Завдяки високій швидкості та низькій траєкторії польоту надзвукові крилаті ракети суттєво ускладнюють їхнє виявлення й збиття сучасними засобами ППО та ПРО, залишаючи мінімум часу на реагування.
Така зброя є особливо критичною для Тегерана в акваторії Перської затоки, де розгорнуті новітні американські та союзницькі комплекси оборони сухопутного й морського базування. Іран уже успішно виготовив та протестував прямоточний повітряно-реактивний двигун, проте наразі немає підтверджень того, що країна повноцінно прийняла на озброєння надзвукову ракету, створену за сприяння РФ.
Роль "Рособоронекспорту" та візити російських конструкторів до Тегерана
Загальну координацію проєкту здійснював російський спецекспортер озброєнь "Рособоронекспорт" у співпраці з "НВО машинобудування". Ця компанія, що є одним із ключових ракетно-космічних підприємств РФ і відповідає за розробку крилатих ракет морського й наземного базування та елементів стратегічних ядерних сил, перебуває під американськими санкціями ще з 2014 року.
Як свідчать злиті дані про авіаперельоти, представники російського експортера та провідні фахівці "НВО машинобудування" здійснювали систематичні візити до Ірану ще до укладення офіційної угоди з іранським оборонним відомством у листопаді 2023 року.
Серед делегатів були Александр Дергачов, який на той момент обіймав посаду заступника очільника підприємства й головного конструктора корабельних ракетних систем, а також Александр Чебаков - керівник підрозділу розробки повітряно-реактивних двигунів, який у 2023 році тричі літав до Тегерана. Відповідно до реєстрації російських патентів, Чебаков спеціалізується саме на надзвукових прямоточних силових установках для крилатих ракет.
До 2025 року "НВО машинобудування" накопичило значний масив іранської технічної документації стосовно прямоточних силових установок. Опрацювавши результати одного з практичних пусків іранської сторони, фахівці з РФ підготували вичерпний перелік уточнень щодо функціонування вузлів системи - зокрема механізму подачі пального, стабільності згоряння, параметрів повітрозабірника та сопла.
У квітні 2025 року "Рособоронекспорт" ініціював відрядження до Ірану групи з майже 20 російських експертів для надання технічних консультацій у рамках проєкту C430L.
Цей проєкт став елементом поглиблення військово-стратегічного партнерства між обома державами. Раніше Тегеран передавав Москві баражуючі боєприпаси типу "Шахед", а також сприяв розгортанню їхнього локального виготовлення на території РФ.
Представники України та Заходу додатково закидали Росії надання оперативно-тактичної допомоги Ірану під час його збройного протистояння зі США та Ізраїлем, зокрема передачу супутникових даних, підтримку в застосуванні безпілотників і постачання комплектуючих до озброєння.
Кремль, "Рособоронекспорт" та "НВО машинобудування" утрималися від коментарів на запити FT. Водночас російський диктатор Володимир Путін у розмові з іранським президентом Масудом Пезешкіаном заявив, що Москва прагне надати "необхідне сприяння у цей непростий час" війни зі США шляхом "постачання відповідної продукції", не розкривши подробиць.
Стратегічна співпраця РФ та Ірану під час війни зі США
За даними листування, C430L тривала і в 2026 році, вже після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану - Росія готувала технічні звіти для Тегерана, а сторони обговорювали наступний етап програми.
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