РФ таємно допомагає Ірану розробляти надзвукові ракети проти флоту США, - FT

Протягом багатьох років Москва таємно сприяє Тегерану у створенні надзвукових крилатих ракет. Це є одним із наймасштабніших відомих випадків передачі стратегічних військових технологій з боку РФ до Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проєкт C430L: мета та загрози надзвукових ракет Ірану

Витік російської кореспонденції, інформація про переміщення фахівців та аналіз оборонних патентів дозволили FT викрити секретний проєкт C430L, що стартував у 2023 році та діяв навіть у період збройного протистояння США й Ізраїлю проти Ірану. У межах цієї ініціативи провідні російські інженери-ракетники допомагали Тегерану розробляти новітнє озброєння, покликане створити загрозу для авіаносців та кораблів США у Близькосхідному регіоні.

За даними видання, основна мета C430L - допомогти Ірану розробити прямоточний повітряно-реактивний двигун (ramjet), який дозволяє крилатій ракеті летіти зі швидкістю в кілька разів вищою за швидкість звуку.

Завдяки високій швидкості та низькій траєкторії польоту надзвукові крилаті ракети суттєво ускладнюють їхнє виявлення й збиття сучасними засобами ППО та ПРО, залишаючи мінімум часу на реагування.

Така зброя є особливо критичною для Тегерана в акваторії Перської затоки, де розгорнуті новітні американські та союзницькі комплекси оборони сухопутного й морського базування. Іран уже успішно виготовив та протестував прямоточний повітряно-реактивний двигун, проте наразі немає підтверджень того, що країна повноцінно прийняла на озброєння надзвукову ракету, створену за сприяння РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу РФ Ірану: Я запитаю про це Путіна

Роль "Рособоронекспорту" та візити російських конструкторів до Тегерана

Загальну координацію проєкту здійснював російський спецекспортер озброєнь "Рособоронекспорт" у співпраці з "НВО машинобудування". Ця компанія, що є одним із ключових ракетно-космічних підприємств РФ і відповідає за розробку крилатих ракет морського й наземного базування та елементів стратегічних ядерних сил, перебуває під американськими санкціями ще з 2014 року.

Як свідчать злиті дані про авіаперельоти, представники російського експортера та провідні фахівці "НВО машинобудування" здійснювали систематичні візити до Ірану ще до укладення офіційної угоди з іранським оборонним відомством у листопаді 2023 року.

Серед делегатів були Александр Дергачов, який на той момент обіймав посаду заступника очільника підприємства й головного конструктора корабельних ракетних систем, а також Александр Чебаков - керівник підрозділу розробки повітряно-реактивних двигунів, який у 2023 році тричі літав до Тегерана. Відповідно до реєстрації російських патентів, Чебаков спеціалізується саме на надзвукових прямоточних силових установках для крилатих ракет.

Також читайте: Військова логістика Ірану, що забезпечує РФ, є законною військовою ціллю, – Плетенчук

До 2025 року "НВО машинобудування" накопичило значний масив іранської технічної документації стосовно прямоточних силових установок. Опрацювавши результати одного з практичних пусків іранської сторони, фахівці з РФ підготували вичерпний перелік уточнень щодо функціонування вузлів системи - зокрема механізму подачі пального, стабільності згоряння, параметрів повітрозабірника та сопла.

У квітні 2025 року "Рособоронекспорт" ініціював відрядження до Ірану групи з майже 20 російських експертів для надання технічних консультацій у рамках проєкту C430L.

Цей проєкт став елементом поглиблення військово-стратегічного партнерства між обома державами. Раніше Тегеран передавав Москві баражуючі боєприпаси типу "Шахед", а також сприяв розгортанню їхнього локального виготовлення на території РФ.

Читайте: США ігнорують докази допомоги РФ Ірану, - Зеленський

Представники України та Заходу додатково закидали Росії надання оперативно-тактичної допомоги Ірану під час його збройного протистояння зі США та Ізраїлем, зокрема передачу супутникових даних, підтримку в застосуванні безпілотників і постачання комплектуючих до озброєння.

Кремль, "Рособоронекспорт" та "НВО машинобудування" утрималися від коментарів на запити FT. Водночас російський диктатор Володимир Путін у розмові з іранським президентом Масудом Пезешкіаном заявив, що Москва прагне надати "необхідне сприяння у цей непростий час" війни зі США шляхом "постачання відповідної продукції", не розкривши подробиць.

Стратегічна співпраця РФ та Ірану під час війни зі США

За даними листування, C430L тривала і в 2026 році, вже після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану - Росія готувала технічні звіти для Тегерана, а сторони обговорювали наступний етап програми.