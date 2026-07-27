Трамп відреагував на заяву Зеленського про допомогу РФ Ірану: Я запитаю про це Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує з'ясувати у російського диктатора Володимира Путіна, чи передавала Росія Ірану супутникові дані про американські військові об’єкти в регіоні Перської затоки.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп планує запитати у Путіна

Трампа попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про російську допомогу Ірану в підготовці ударів по базах США в регіоні Перської затоки.

"Ми з'ясуємо, чи це правда. Я запитаю про це Путіна. Якщо це дійсно так, то це не мало істотного впливу", — сказав глава Білого дому.

Він додав, що якщо допомога й була, то "це не спрацювало, бо в них (Ірану, - ред.) немає армії, немає військово-повітряних сил, немає військово-морського флоту, у них немає нічого.

"Я не думаю, що вони це робили. У будь-якому разі не на високому рівні, а якщо й робили, то це не мало жодного впливу", - заявив Трамп.

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Що передувало?

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив розвідці передати партнерам наявну в України інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму.

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