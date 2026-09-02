РФ тайно помогает Ирану разрабатывать сверхзвуковые ракеты против флота США, - FT

На протяжении многих лет Москва тайно оказывает Тегерану содействие в создании сверхзвуковых крылатых ракет. Это один из самых масштабных известных случаев передачи стратегических военных технологий со стороны РФ Ирану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетFinancial Times.

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Проект C430L: цели и угрозы сверхзвуковых ракет Ирана

Утечка российской корреспонденции, информация о перемещении специалистов и анализ оборонных патентов позволили FT раскрыть секретный проект C430L, который стартовал в 2023 году и действовал даже в период вооруженного противостояния США и Израиля против Ирана. В рамках этой инициативы ведущие российские инженеры-ракетчики помогали Тегерану разрабатывать новейшее вооружение, призванное создать угрозу для авианосцев и кораблей США в ближневосточном регионе.

По данным издания, основная цель C430L — помочь Ирану разработать прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ramjet), позволяющий крылатой ракете лететь со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука.

Благодаря высокой скорости и низкой траектории полёта сверхзвуковые крылатые ракеты существенно затрудняют их обнаружение и сбивание современными средствами ПВО и ПРО, оставляя минимум времени на реагирование.

Такое оружие представляет особую угрозу для Тегерана в акватории Персидского залива, где развернуты новейшие американские и союзные комплексы обороны сухопутного и морского базирования. Иран уже успешно изготовил и испытал прямоточный воздушно-реактивный двигатель, однако пока нет подтверждений того, что страна полноценно приняла на вооружение сверхзвуковую ракету, созданную при содействии РФ.

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Роль "Рособоронэкспорта" и визиты российских конструкторов в Тегеран

Общую координацию проекта осуществлял российский спецэкспортер вооружений "Рособоронекспорт" в сотрудничестве с "НПО Машиностроение". Эта компания, являющаяся одним из ключевых ракетно-космических предприятий РФ и отвечающая за разработку крылатых ракет морского и наземного базирования, а также элементов стратегических ядерных сил, находится под американскими санкциями еще с 2014 года.

Как свидетельствуют утечки данных об авиаперелетах, представители российского экспортера и ведущие специалисты "НВО "Машиностроение" совершали систематические визиты в Иран еще до заключения официального соглашения с иранским оборонным ведомством в ноябре 2023 года.

Среди делегатов были Александр Дергачёв, который на тот момент занимал должность заместителя руководителя предприятия и главного конструктора корабельных ракетных систем, а также Александр Чебаков — руководитель подразделения по разработке воздушно-реактивных двигателей, который в 2023 году трижды летал в Тегеран. Согласно данным регистрации российских патентов, Чебаков специализируется именно на сверхзвуковых прямоточных силовых установках для крылатых ракет.

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К 2025 году "НПО Машиностроение" накопило значительный массив иранской технической документации по прямоточным силовым установкам. Проанализировав результаты одного из практических пусков иранской стороны, специалисты из РФ подготовили исчерпывающий перечень уточнений относительно функционирования узлов системы — в частности, механизма подачи топлива, стабильности сгорания, параметров воздухозаборника и сопла.

В апреле 2025 года "Рособоронэкспорт" инициировал командировку в Иран группы из почти 20 российских экспертов для предоставления технических консультаций в рамках проекта C430L.

Этот проект стал элементом углубления военно-стратегического партнерства между обоими государствами. Ранее Тегеран передавал Москве баражирующие боеприпасы типа "Шахед", а также содействовал налаживанию их локального производства на территории РФ.

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Представители Украины и Запада также обвинили Россию в оказании оперативно-тактической помощи Ирану во время его вооруженного противостояния с США и Израилем, в частности в передаче спутниковых данных, поддержке в использовании беспилотников и поставках комплектующих для вооружения.

Кремль, "Рособоронэкспорт" и "НПО Машиностроение" воздержались от комментариев на запросы FT. В то же время российский диктатор Владимир Путин в беседе с иранским президентом Масудом Пезешкианом заявил, что Москва стремится оказать "необходимую поддержку в это непростое время" войны с США путем "поставки соответствующей продукции", не раскрыв подробностей.

Стратегическое сотрудничество РФ и Ирана во время войны с США

Согласно данным переписки, программа C430L продолжалась и в 2026 году, уже после начала американо-израильской войны против Ирана — Россия готовила технические отчеты для Тегерана, а стороны обсуждали следующий этап программы.