Бессент о поддержке Ирана со стороны России: "Послание всем - держитесь подальше"

Министр финансов США Скотт Бессент призвал все страны, в частности Россию, не помогать Ирану и "держаться подальше".

Об этом он заявил в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

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Журналист сказал, что вчера россияне встречались с иранскими чиновниками и, по сути, сказали: "Мы вас поддерживаем, мы вам поможем".

"Что бы вы сказали россиянам?" — спросил ведущий.

"Послушайте, мое послание всем — держитесь подальше. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился. И самый быстрый способ прекратить этот конфликт — это чтобы никто не оказывал никакой поддержки этому режиму.

Мы собираемся разорвать все связи, которые у них есть с внешним миром. Например, в прошлую пятницу мы ввели санкции против дубайских филиалов египетского банка, которые с 2025 года предоставили режиму более 1,8 миллиарда долларов. И мы намерены систематически проанализировать ситуацию и устранить каждого подобного недобросовестного игрока", — ответил министр финансов США.

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Что этому предшествовало?

Ранее издание FT сообщило, что на протяжении многих лет Москва тайно содействует Тегерану в создании сверхзвуковых крылатых ракет. Это один из самых масштабных известных случаев передачи стратегических военных технологий со стороны РФ Ирану.

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