Росія продовжила заборону експорту дизеля на тлі українських атак на НПЗ, - Bloomberg
Російський уряд до 30 вересня продовжив заборону безпосереднім виробникам експортувати дизельне паливо на тлі посилення ударів України по російських НПЗ.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вплив на світовий ринок
Зазачається, що до посилення ударів Росія забезпечувала близько 10% світових постачань дизеля. Продовження заборони скоротить пропозицію на глобальному ринку, який уже відчуває дефіцит через війну на Близькому Сході.
Рекордна кількість атак
З початку серпня Україна щонайменше 21 раз завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах. Це рекордна кількість атак за один місяць від початку повномасштабного російського вторгнення. Атаки вже спричинили нову хвилю дефіциту бензину в російських регіонах.
У Bloomberg нагадали, що Росія запровадила обмеження на початку липня як тимчасовий захід, а потім продовжила його до кінця серпня. Заборона не стосується постачань за міжурядовими угодами та гуманітарної допомоги.
Що передувало
- Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.
- Раніше повідомлялося, що на тлі дефіциту палива уряд Росії продовжив обмеження на експорт бензину з країни до кінця 2026 року.
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